Mila Ximénez no abandona 'GH VIP' por no pagar una multa de 50.000 euros La televisiva protagoniza la portada de Diez Minutos EL COMERCIO Gijón Miércoles, 25 septiembre 2019, 11:23

Mila Ximénez protagoniza el último número de la revista 'Diez Minutos', que se podrá conseguir el sábado por solo 50 céntimos con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS.

La televisiva, que se encuentra concursando en la casa de 'GH VIP', ha dicho que no abandona por no pagar una multa de 50.000 euros. Desubicada y apática, tiene broncas continuas con sus compañeros. Una situación que no gusta a sus compañeros de programa 'Sálvame', pues Belén Esteban le ha retirado su apoyo.

Esta edición incluye las fotografías del romántico enlace entre Feliciano López y Sandra Gago. Además, la hija de Isabel Pantoja también ocupa un hueco en la portada además de Iñaki Urdangarin.

