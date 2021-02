¿Dónde está Mila Ximénez? Preocupación por su estado de salud actual La periodista lleva varias semanas sin aparecer en el programa de televisión en el que trabaja. El silencio ha hecho disparar todas las alarmas SAÚL ORTIZ Miércoles, 17 febrero 2021, 17:37

Han pasado seis meses desde que Mila Ximénez anunció que tiene cáncer. Desde entonces, lucha contra una enfermedad que, en su caso, ha afectado principalmente a los pulmones. Atenta con los medios de comunicación, ha informado puntualmente de su evolución y ha permitido acompañarla en los momentos más complicados.

Sin embargo, los espectadores se han alertado ante la ausencia de la colaboradora en la tertulia vespertina de Telecinco, según publica 'ABC.es'. Son ya varias las semanas en las que Mila no aparece en 'Sálvame'. Ningún compañero, además, hace referencia a ella ni explica el motivo por el que ha dejado de acudir a su puesto de trabajo. En privado, eso sí, explican que Mila habría iniciado un nuevo tratamiento que, por el momento, la ha obligado a tener que aparcar sus compromisos profesionales. Centrada únicamente en su recuperación, responde breve y concisa a algunos de los mensajes que se agolpan en su teléfono móvil y recibe el cariño de todos aquellos que le mandan su energía y apoyo. No está sola en una batalla que está siendo cruel pero que no le ha hecho perder la esperanza.

Sus hermanos, su hija y sus nietos tienen contacto continuo con ella. La familia es su debilidad, la roca en la que se apoya cuando los pensamientos funestos nublan ese optimismo que le caracteriza. Mila es fuerte y combativa. Y, aunque en ocasiones tiene momentos de flaqueza, ha demostrado que es todo un ejemplo de entereza y superación. Ha sabido abordar la enfermedad con un admirable sentido del humor, aplacando con trabajo los días más aciagos y dispuesta a todo para entretener a una audiencia que, es evidente, la echa de menos. Contamos los días para volver a verla.