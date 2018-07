Millie Bobby Brown confiesa la peor parte de raparse la cabeza «La gente me miraba fijamente, preguntándose si estaría enferma» EL COMERCIO Gijón Martes, 31 julio 2018, 08:59

Millie Bobby Brown, la actriz que ha saltado a la fama por ser protagonista de la serie 'Stranger Things', ha confesado durante una entrevista para 'W Magazine' cómo fue raparse la cabeza y caracterizarse en su nuevo personaje. Así, aunque la intérprete admite que no se arrepiente absolutamente nada de cortarse el pelo, hubo algunos comentarios acerca de su aspecto que afectaron a su vida personal.

«Fue un gran problema», comienza a explicar la actriz que interpreta a 'Eleven' en 'Stranger Things, que además añade: «La gente me miraba fijamente, preguntándose si estaría enferma. Algunos incluso se reían de mí sin saber si estaba o no estaba enferma».

Sin embargo, esta experiencia no solo le dio a Millie Bobby Brown un papel como actriz principal, sino que además le sirvió como aprendizaje. «Su actitud me enseñó algo sobre la compasión. Al final, ser calva fue lo mejor que he hecho, ser diferente cambió mi vida. Quería abrazar mi calvicie y, con suerte, inspirar a la gente», confiesa la actriz, que además concluye explicando que «Por un lado, estuvo bien. Cuando eres calva, sientes la lluvia como si fuese un masaje en la cabeza. Yo caminaba bajo la lluvia y la gente me miraba como si estuviera loca. Sonreía feliz de sentir el agua golpeando en mi cabeza desnuda».