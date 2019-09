Miriam Sánchez cuenta toda la verdad: cocaína, alcohol y bulimia La expareja de Pipi Estrada concede su primera entrevista después de alejarse por completo de los focos de la televisión EL COMERCIO Gijón Lunes, 9 septiembre 2019, 12:40

Miriam Sánchez lleva años atravesando un bache que no parece tener fin. Poco o nada se sabía de la televisiva hasta que en febrero se habló de que había sido detenida por la Policía en una grandes almacenes por un supuesto robo, que ella misma confirmó este sábado, aunque asegura que no salió esposada como así se había publicado.

Meses después de eso, la propia Miriam Sánchez publicaba en sus redes sociales su actual físico (había aumentado de peso con respecto al espectacular físico que lucía en su época televisiva) y anunciaba que se iba a someter a algún retoque estético para sentirse mejor con ella misma. Desde entonces, de habló de problemas económicos, depreseión...

No ha sido hasta este sábado cuando la propia Miriam Sánchez ha explicado en «Sábado deluxe» por primera vez toda la verdad sobre estos últimos años, desvelando el infierno que ha vivido. Ha confesado que ahora es «una mujer renovada» pero que está viva por su genética. «Otra persona con otra genética se hubiera ido», desvelando así con bastante nervio y crudeza sus adicciones: «He sido adicta a la cocaína durante 8 años. He estado a punto de hacer muchas tonterías», revelaba. Unas declaraciones que hicieron llorar a las compañeras que estaban haciéndole la entrevista, entre ellas, María Patiño.

«Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él me daba atracones de comida y lo vomitaba, porque sé que no le gustaba, por eso caí en la bulimia», seguía desvelando Miriam ante la perplejidad de los colaboradores y María Patiño.

Su profesión como actriz porno le ha pesado mucho: «Haber sido Lucía Lapiedra pesa. Las redes sociales ahora me quieren mucho pero entonces me dijeron cosas muy feas». Como consecuencia, Miriam Sánchez engordó hasta 14 kilos siendo también adicta a el alcohol y los ansiolíticos, llegando a extremos de consumo muy graves.

Visiblemente emocionada

Miriam también ha hablado de su pasado como Lucía Lapiedra: «Pesa, las redes sociales ahora me quieren mucho pero entonces me dijeron cosas muy feas». Un pasado del que ahora está pagando las consecuencias. La entrevistada también ha recordado la inexistente relación su madre y muy emocionada le ha enviado un mensaje: «Si alguien conoce a mi madre me gustaría que le dijese que se intentase acercar. No termino de dar el paso porque me da miedo el rechazo, estoy muy sensible. Son muchos años pero si quieres venir a mí aquí estoy. Te quiero mucho», confesaba entre lágrimas.

En su regreso, Miriam Sánchez también se ha visto cara a cara con Rafa Mora, del que fue muy amiga pero terminó protagonizando grandes enfrentamientos en televisión. Cuando Rafa ha ido a hacerle una pregunta, Miriam le ha contestado tajante: «Lo mínimo que puedes hacer es pedirme perdón». El colaborador le ha pedido perdón, a lo que Miriam le ha respondido: «Estás aquí gracias a mí porque te ayudé mucho en 'MYHYV'», y le explicaba: «entiende que me cueste porque me has hecho daño y te he querido mucho».