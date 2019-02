Miriam Sánchez, detenida por presunto robo Miriam Sánchez La expareja de Pipi Estrada fue arrestada tras sustraer varios artículos que sumaban un valor de unos 900 euros EL COMERCIO Gijón Jueves, 28 febrero 2019, 10:36

Hacía tiempo que Miriam Sánchez (Lucía Lapiedra, por su nombre artístico) se mantenía alejada de los focos. Sin embargo, la ex de Pipi Estrada ha vuelto a la esfera pública tras un revuelo que ha tenido lugar en unos grandes almacenes de la capital.

Según informa el portal 'Cotilleo', la exactriz porno protagonizó una desagradable escena cuando varios empleados observaron que, presuntamente, intentaba robar algunos artículos valorados en unos 900 euros. En ese momento fue arrestada y trasladada a comisaría ante la curiosa mirada de los clientes que se encontraban en el lugar de los hechos.

La que en 2008 se coronara como ganadora de 'Supervivientes' no se ha pronunciado acerca de estos acontecimientos, pero sí lo ha hecho su ex pareja y padre de su hija, Pipi Estrada. El periodista deportivo ha confesado estar «destrozado»: «Me enteré de esto como el resto, leyendo la prensa, y no pude evitar tener ganas de llorar. Para mí ha sido como si un hierro ardiendo me atravesara el estómago», afirma.

También se siente sorprendido e ignora cuáles son los motivos que habrían llevado a su ex a comportarse de esta manera: «Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad. Pienso yo. Aún sigo dándole vueltas al tema, porque no sé qué ha podido pasar».

Sánchez sale desde hace seis años con Cristo Vivanco, uno de los integrantes de Los Vivancos, algo que no ha impedido que la ex pareja mantenga una relación cordial. «Yo la quiero muchísimo. No es un amor carnal, es un cariño familiar, pero es una mujer que ha sido importante para mí y que es la madre de mi hija, por eso lamento mucho lo que está sucediendo», concluye apenad0.