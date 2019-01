Asturias se viste de moda El diseñador moscón Marcos Luengo, que hoy presenta sus diseños en Madrid, sale a saludar tras un exitoso desfile. A la derecha, un boceto de su nueva colección. / EFE / E. C. Marcos Luengo y Miguel y Nicolás Marinero presentan hoy sus colecciones en la Fashion Week madrileña. María Lafuente lo hará el miércoles junto a modelos de la región JESSICA M. PUGA Lunes, 28 enero 2019, 03:07

Repetir no siempre es negativo. Los diseñadores asturianos Marcos Luengo, María Lafuente y Miguel y Nicolás Marinero llevan varios años desfilando en la Semana de la Moda de Madrid, bien sea bajo la nomenclatura de Mercedes-Benz Fashion Week (la Pasarela Cibeles de toda la vida) o en el nuevo ciclo Madrid es Moda. Lo importante es que están y que aprovechan su presencia para demostrar maestría entre costuras y poderío regional. Tampoco faltan a la cita una legión de modelos asturianas. Y esta edición no va a ser la excepción. Hasta siete de la agencia Rassim's hay confirmadas para vestir de Lafuente y Pilar Dalbat.

El diseñador moscón Marcos Luengo mostrará sus últimos diseños, los pensados para la temporada otoño-invierno 2019-2020, esta misma tarde, a las 17.30 horas, en la sala Bertha Benz del pabellón 14 de Ifema.

El hilo conductor de su nueva colección lo marca el pintor postimpresionista Joaquín Mir. «Trabaja con un colorido que me entusiasma», confiesa el modisto. De ahí que en la paleta cromática trabajada abunden violetas, azules, tonos océano y naranjas. Serán un total de 38 'looks' creados utilizando lana cocida, cuero, napa, piel de cordero y de cabra, seda y terciopelo bordado. O sea, materiales casi indispensables en el 'atelier' de Luengo. «Todos son diseños con patronaje sencillo», apunta su hacedor, e indica que el protagonismo se lo llevan las mangas. «Les hemos dado mucho volumen desde abajo, no desde los hombros», explica.

La música electrónica acompañará la salida de las modelos durante el desfile de un diseñador con ADN asturiano que debutó en febrero del 2016 en la principal pasarela del país y que no la ha abandonado desde entonces, mostrando su buen hacer. Su ascenso ha sido imparable y entre sus clientas están la reina Letizia, Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) y la presentadora Raquel Sánchez Silva, entre otros muchos grandes nombres.

Miguel Marinero y su hijo Nicolás, aunque no asturianos de nacimiento, sienten auténtica predilección por el Oriente del Principado. Ellos, dedicados por un tiempo a la piel, aterrizaron en la Fashion Week Madrid también en la edición de febrero de 2016 decididos a abrir nuevos horizontes. Esta tarde, a las 14.30 horas, en la sala Bertha Benz, padre e hijo presentarán la colección 'Archives', inspirada en los años 70 del pasado siglo. Mostrarán una treintena de 'looks' de mujer y dos de hombre «sin líneas divisorias», defienden.

Los Marinero han utilizado lanas y tweed con lurex y terciopelos evolucionados, y han apostado por volúmenes exagerados en rayas de organza rígida y materiales ricos en bordados metalizados, marcando los hombros, cintura y siluetas acampanadas. Así las cosas, el próximo año todo parece indicar que se volverán a llevar las prendan voluminosas.

En cuanto al color, creen en tonos metalizados estampados de animal en rojo y gris antracita. «Además, la napa en negro representa un giro rebelde, mezclado con tul bordado en camisas románticas blancas, aportando ligereza a siluetas sensuales», explican los diseñadores.

La sastrería con el sello Marinero, santo y seña de la firma, se transforma. Lo hace mediante siluetas prestadas de prendas masculinas y superposiciones en materiales clásicos como cuadros tradicionales y rayas. Vuelve la campana en diferentes largos y materiales. «En un clima de evolución continua, nos abrimos a una época ya vivida de diversión, ética y durabilidad, cumpliendo el deseo de ver cómo los diseños de la firma perduran desde los años 70 hasta nuestros días», exponen.

El miércoles le llegará el turno a la asturiana María Lafuente, quien celebrará sus trece años de presencia en la pasarela madrileña presentando la colección 'Fah-Pratan'. Lo hará en el Hotel NH Collection a las 19 horas.

«Tailandia y su arquitectura, artesanía textil y cultura están presentes esta vez», apunta la modista, quien se une a Feltai con tejidos sostenibles hechos con lana orgánica en fieltro de ovejas de la raza xalda asturiana. Las siluetas que propone son románticas y retro-futuristas con algunas piezas modeladas artesanalmente e inspiradas en la naturaleza. Los colores blanco, beige, rosa, rojo, marrón y negro se llevan el protagonismo. Habrá calzado, creado por Lafuente para Mimao, y, sobre todo, mucha concienciación social y medioambiental. Y modelos asturianas. Desfilarán aquí Sashelyn Sosa, Rocío Fidalgo y Elena Kapdevila. Las dos últimas repetirán con Pilar Dalbat, además de Blanca Picatto, Cristina G. Galenco, Tania Ibáñez y Teresa Menéndez. Asturias vuelve a estar de moda.