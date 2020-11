El azote de las «blogueritas» Abraham Menéndez hace ilustraciones para grandes firmas, confecciona estampados o crea platos vintage con celebridades Abraham Menéndez / MANU TORO GLORIA SALGADO Madrid Lunes, 23 noviembre 2020, 15:00

Se define como un mono que hace cerámica, ilustra para marquitas y marcones o escribe para 'AD'. Una definición más que modesta teniendo en cuenta que los españoles nos comimos las uvas con él para despedir el 2017. Un triunvirato de lujo el de Anne Igartiburu -enfundada en uno de sus vestidos rojos de Lorenzo Caprile-, Ramón García cubierto por su capa negra y Abraham Menéndez (Gijón, 1977).

Suyas eran las ilustraciones de las banderolas de seis metros de largo que colgaban de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, a juego con diversos murales distribuidos estratégicamente por la Comunidad de Madrid.

Licenciado en Publicidad por la Universidad Complutense, su pasión siempre fue la moda, aunque en el Instituto Europeo de Diseño (IED), donde se diplomó, se dio cuenta que lo suyo no era «el costureo», como explica a este periódico. Pero no hay mal que por bien no venga. Allí se percató de que su futuro estaba en la ilustración y la creación de estampados. Tan bueno era que salió de la escuela con una buena agenda y un surtido de interesantes proyectos bajo el brazo, como los que llevó a cabo con Steve Mono, Moisés Nieto o La casita de Wendy.

Imagen de uno de sus platos. / Manu toro

Y de ahí a hacer felicitaciones navideñas para Chanel o «ganarse la vida haciendo sus cositas» para Dior, Shiseido, Hermés, Lancome, Aristocrazy o Kiehl's. Un modo de que sus padres por fin vean «que eso de dibujar es algo más que una cuestión de vagos y maleantes». Pero al estrellato llegó por obra y gracia de sus dotes con la cerámica y las redes sociales, donde demuestra a diario que lo suyo si no era el costureo, tampoco es el postureo. En su cuenta de Instagram, Abe the Ape -su marca desde hace una década- tiene enganchados a 55.000 seguidores por su destreza con la cerámica y con la pluma.

Sus textos divertidos, ingeniosos y políticamente incorrectos acompañan las cuidadas imágenes de sus trabajos: láminas, papeles pintados y originales piezas de cerámica en ediciones limitadas que son una delicia. Lo más codiciado son sus platos, tanto los pintados a mano uno a uno en el Centro Cerámico de Talavera, como los de ilustraciones estampadas inspiradas en celebridades, la mayoría de la gran pantalla, a los que consigue dar un toque vintage muy elegante.

Angela Lansbury

'Mary Poppins', 'Desayuno con diamantes', 'Vacaciones en Roma', 'Los pájaros' -por cierto, tiene previsto lanzar en el 2021 un libro que ha escrito e ilustrado sobre Alfred Hitchcock- o 'La bruja novata' son algunos de los más solicitados. Precisamente con la protagonista de ésta última tiene un idilio como pocos. Cada seis meses tiene por norma repetir la foto que la laureada actriz Angela Lansbury le mandó personalmente por Navidad posando con un plato que hizo específicamente para ella y que logró que le llegase a través de su nieta.

Una tradición la de poner a su «amiga Angie» para «fardar» ante los nuevos seguidores. No es para menos. Otra de sus musas, Nieves Álvarez, también se inmortalizó con su pieza de cerámica, que también tiene personalizada el gran Yves Saint Laurent o Jon Kortajarena gracias a una petición de La Vecina Rubia. Porque, como dice este artista adicto a los risketos y azote de «blogueritas», «un plato es un lienzo en blanco».