Laura Escanes zanja la polémica sobre su nuevo corte de pelo

La mujer de Risto Mejide ha vuelto a cambiar de estilo

Martes, 23 octubre 2018

«El pelo es mío así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mí». Con ese conciso y directo mensaje ha querido frenar Laura Escanes los comentarios de sus seguidores sobre su nuevo corte de pelo. La modelo ha vuelto a impactar con el cabello aún más rapado que como lo venía luciendo en los últimos tiempos. La joven se deshizo de su melena poco tiempo después de la boda con Risto Mejide, sorprendiendo a todo el público con una imagen que no dejó indiferente a nadie.

«Orange is the new black», es el mensaje con el que Laura Escanes ha acompañado a la imagen que ha traído la polémica servida en bandeja, ya que rápidamente se ha llenado de comentarios en los que muchos de sus seguidores dejaban claro que no les gustaba su nueva imagen. Eso sí, como para gustos los colores, también hay muchos comentarios que apoyan un estilo diferente y atrevido y aplauden que la joven apueste por lo diferente.

Lo cierto es que Laura Escanes tiene una esencia propia que deja huella allá por donde va, motivo de que sea uno de los iconos de moda y estilo de nuestro país desde que saltara a la fama como novia y posterior mujer del mediático presentador Risto Mejide.