«Me gustaría hacer algo que ayudase a acercar el mundo de la moda a la población»

GIOVANNA F. BERMÚDEZ AVILÉS. Martes, 24 de diciembre 2019, 01:59 Comenta Compartir

Recién llegado desde Londres, donde reside y desarrolla su labor profesional, el estilista y actual director de marketing de una importante firma italiana, Marcos Batuecas, será el protagonista del espacio dedicado a la moda en el Aula de Cultura de LA VOZ que, en esta ocasión se celebrará este jueves en el centro cultural Valey de Piedras Blancas, localidad natal de Batuecas.

La conferencia titulada 'Estilo 2020. ¿Dónde queda la moda?', que pretende ser más un coloquio con los asistentes que una ponencia, analizará el estado en el que se encuentra un mercado que, para Batuecas, comienza el año 2020 con el reto de «redefinirse» y con el objetivo de las grandes firmas de «volver a crear sus señas de identidad», ya que actualmente la moda se encuentra en un punto en el que «todo vale» y en el que el mercado está «desestructuralizado» con colecciones que salen mucho más a menudo y productos en los que prima más la rapidez que el cuidado. «Hoy en día la moda es cada vez más cíclica, se buscan productos rápidos y fáciles, lo veo lo quiero, eso antes en la moda de lujo no pasaba y es algo que tiene que cambiar, hay que sacar productos más cuidados», explica.

El castrillonense, que lleva casi diez años dedicados a la moda, también hablará en el Aula de Cultura de LA VOZ de las tendencias que se esperan para el próximo año. Una moda que, según cuenta, en Asturias tiene que estar adaptada a sus condiciones meteorológicas que son muy particulares. «Para ir bien en Asturias necesitas tener un básico disponible para cada estación, en invierno por ejemplo no puede faltarte un abrigo que sea de tipo parka o gabardina para que resista la humedad más que el frío», explica el experto en moda, señalando que un truco para ir siempre bien en una región como esta, con continuos cambios de tiempo, es «jugar con las capas, llevar siempre algo que sea fácil de quitar».

Batuecas destaca de Asturias en materia de moda el talento de muchos de los jóvenes que, de un modo u otro se dedican a este sector, a pesar de ser una comunidad que no cuenta con negocios punteros como Galicia. «Tenemos diseñadores, periodistas especializados en moda, ateliers que están surgiendo poco en ciudades como Oviedo y muchos profesionales que no están en la región porque este es un mundo en el que para estudiar tienes que irte fuera y al final acabas quedándote», señala.

Beyoncé y Lady Gaga

En su amplio curriculum cuenta con numerosos trabajos en diferentes marcas de moda en las que pudo trabajar con personajes tan conocidos como Beyoncé, Lady Gaga o Victoria Beckham, experiencias que le impresionaron mucho al principio pero que acabó normalizando y que suponen para él una recompensa al trabajo bien realizado. «Siempre impresiona, pero trabajando en este sector en una ciudad como Londres conoces a mucha gente y te acabas acostumbrando. Yo siempre fui fan de las Spice Girls y cuando trabajé con Victoria se lo dije y nos acabamos riendo».

La primera estrella con la que trabajó fue Beyoncé, a la que tuvo que vestir para la gira que realizó después de dar a luz, una experiencia que según comenta supuso «cumplir un sueño» y le aportó una «gran satisfacción profesional», pero en la que tuvo que trabajar muchísimo. «Cuando te suceden cosas como esa o conoces gente que para ti son ídolos al principio dices: no me lo creo, pero al final normalizas la situación», explica.

Precisamente sobre con quién le gustaría trabajar en la región, la respuesta es directa pero no se refiere a una persona en concreto, sino al Principado como institución. Batuecas confiesa que le gustaría trabajar en talleres o actividades que sirviesen para acercar el mundo de la moda a la población y para formar a las nuevas generaciones que cada vez muestran más interés por este ámbito y no encuentran en la región toda la información que necesitan.

De hecho, el actual director de Marketing describe la moda como un ámbito aún desconocido del que, incluso cuando empiezas a estudiar, no conoces todas sus posibilidades. «Cuando comienzas en este mundo te quieres ver en el futuro como diseñador pero después tus intereses van cambiando, yo ahora mismo estoy haciendo cosas que jamás pensé, creía que siempre me dedicaría a la parte creativa porque nunca fui una persona de números, sin embargo me di cuenta de que tenía muy preparada mi faceta artística pero yo quería ser más completo y aprender de todos los ámbitos», señala el estilista que en la actualidad trabaja más con hombres y que cuenta en su agenda con nombres tan destacados como el de Javier Bardem.

Marcos Batuecas insiste en que es necesario un acercamiento del mundo de la moda a la sociedad, un sector que tiene muchas mas salidas que la propia de diseñador. «En un primer momento yo pensaba estudiar periodismo para poder fusionar esta carrera con mi pasión por la moda y de hecho fui colaborador de varias publicaciones», explica Batuecas para el que no hay que tener la visión de que el profesional «está anclado únicamente al diseño».

En la charla que tendrá lugar el jueves 26 a las 19.30 en el centro cultural Valey, Marcos Batuecas intentará acercar todos estos conceptos a los asistentes que tendrán ocasión de participar y preguntar al experto sobre todas estas cuestiones y curiosidades del mundo de la moda.