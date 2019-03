«Me gustaría morir viviendo de la moda» Marcos Luengo, en su tienda de la calle Asturias, con uno de sus modelos. / MARIO ROJAS Marcos Luengo | Diseñador «La estrella debe de ser siempre la mujer que lleva un vestido y no la prenda en sí. Ayudo a que brillen, no me gusta que la ropa les esconda» ROSALÍA AGUDÍN Domingo, 3 marzo 2019, 03:54

Marcos Luengo (Grado, 1964) es un apasionado del arte que un día cambió la docencia por la moda y triunfó. Sus diseños han desfilado por pasarelas de fuera de España, alfombras rojas y bodas de renombre. Tiene tiendas en Oviedo y en Madrid. Agradece al público asturiano su respaldo desde sus inicios. Dice que fueron ellos quienes le han llevado al estrellato. Por eso, y por más razones, descarta trasladar su preciado taller de la ovetense calle Asturias a otra ciudad de España.

-Acaba de salir en el programa televisivo 'Maestros de la costura'. ¿Representa este tipo de formatos el oficio?

-No, es un 'reality show', aunque debo de decir que el tiempo que se dice en la televisión es el que tienen para hacer todo y trabajan muy duro.

-¿Sería capaz de participar?

-Creo que fue a Lorenzo Caprile a quien le dije que si me hacen eso no sería capaz. La experiencia fue muy agradable . Tanto él como María Escoté y Palomo Spain fueron muy cercanos. Además, Raquel Sánchez Silva es una mujer encantadora que se encuentra muy bien con nuestra ropa.

-¿Cuál es el futuro que se marca?

-Me queda muchísimo camino por recorrer. Estoy contento con lo que he conseguido y me gustaría morir viviendo de la moda.

-¿Está entre sus planes hacer una colección de hombre?

-De la que empezamos la hicimos pero es muy complicado. A medida hago cosas para caballero, colecciones por ahora no. Esto sería otra línea de negocio.

-Pese a su crecimiento profesional, continúa muy unido a la localidad donde nació. Allí realizó parte de sus estudios.

-Hasta COU. Primero estudié en la escuela de Doña Benicia, un colegio pequeño y privado; después pasé por el Bernardo Gurdiel y, el instituto, en el César Rodríguez.

-Ya en Oviedo empezó la carrera de Biología pero pronto la dejó.

-A los dos años. Me di cuenta de que había que llevar las cosas demasiado al día, eso no me iba mucho. Estudiar me costó siempre un montón, aunque desde pequeño tuve mucha curiosidad por aprender. Finalmente, me licencié en Psicología. Estoy muy orgulloso, me costó mucho preparar los exámenes...

-Sin embargo, usted fue profesor de inglés durante muchos años.

-Mientras estudié la licenciatura hice idiomas y compatibilicé la docencia con el diseño de la primera colección de bolsos. Por las tardes daba clase y de madrugada estaba en el taller.

-¿Y cuándo descansaba?

-De aquella era joven y dormía muy poco.

-¿En qué momento dio el paso?

-Allá por el año 2000. Mi mujer vendía bolsos por toda España y ella hizo toda la visión comercial. El primer taller lo montamos en Grado. Recuerdo que mientras hacíamos la primera venta grande de bolsos, que fue a parar a Junco, se produjeron los atentados de las Torres Gemelas.

-Al principio lo apostaron todo por este tipo de complementos.

-La primera colección fue de marroquinería y prendas de doble faz de cordero. En 2007 fue cuando montamos la tienda en Oviedo, en la calle Asturias, y sentimos la necesidad de hacer ropa para poder llenar un poco el local.

-¿Nunca antes había cosido?

-No. Siempre me interesó el arte en cualquiera de sus manifestaciones y cuando decidimos dar el paso fuimos a una feria a comprar las máquinas. Pero no tuvimos suerte. En aquella ocasión no vendían aparatos y los acabamos adquiriendo por teléfono.

-Un riesgo...

-Tuvimos varios problemas. Las máquinas venían mal montadas y cosían al revés, aunque conseguimos hacer la primera colección.

-Y fue todo un éxito.

-Conseguimos venderla y fue entonces cuando empezamos a contratar a personal.

-Presume de que le rodea un equipo formado por «mujeres inteligentes», entre ellas su mujer.

-Todas son mucho más inteligentes que yo. En mi equipo, en el que también hay hombres, somos unas veinte personas: costureras, gente que lleva la comunicación, dependientes,...

-¿Vende más ropa a medida o de sus colecciones?

-Al 50%. El primer tipo de confección es sobre todo para ceremonias y eventos como pueden ser presentaciones de obras teatro, películas de cine o representaciones de ópera.

-¿Cómo es un relación con la clientela?

-Lo primero que le preguntó es de qué tipo de evento se trata. Es cierto que desde que soy más conocido la gente viene buscando algo en concreto, pero no estoy dispuesto a hacer todo lo que me piden.

-¿Alguna vez ha pensado en hacer una colección para modelos 'curvy'?

-Hago ropa para modelos de todas las tallas, para mí el número es muy poco importante. Es mucho más relevante la mujer que va dentro y que le digan '¡qué guapa estás!' en vez de '¡qué vestido llevas!'.

-Apuesta por la elegancia, la comodidad y la sencillez.

-La estrella siempre debe de ser la persona que lleva el vestido y no la propia prenda en sí. Les ayudo a que brillen, no me gusta que la ropa las esconda.

-¿Tiene alguna clienta fetiche?

-No soy nada mitómano. Me gustan las mujeres cultas que aprecian los detalles, que compran las cosas para sí mismas y que no necesitan hacer una demostración de lo que llevan.

-¿Cómo es el proceso de hacer una colección para la Mercedes-Benz Fashion Week?

-Complejo. Primero se buscan los materiales y una línea que una toda la colección para que la presentación sea armónica. Luego empiezas a trabajar sobre las líneas, los materiales y los colores. Intervienen muchos artesanos diferentes.

-¿Cuánto tiempo lleva todo el proceso?

-Desde el minuto después de acabar un desfile comienzo a pensar en el siguiente. En plasmar todas las ideas tardamos unos dos meses.

-¿Sus diseños han desfilado en más pasarelas?

-El año pasado estuvimos en Panamá, donde ya hemos establecido una línea de negocio, y ahora queremos volver a México. Son los organizadores quienes nos invitan.

-¿Cómo realizan las ventas?

-De forma directa. Nuestro producto hay que comunicarlo con pasión y después de los desfiles convocamos una venta a la que acuden una serie de personas. Los trajes que llevamos son 'pret-a-porter' y si hay algún encargo lo enviamos.

-¿Le han falsificado alguno de sus diseños?

-No me tires de la lengua (ríe). Muchísimas veces. Sobre todo al principio, cuando hacíamos solo bolsos. Nos han copiado firmas muy conocidas y han hecho publicidad con ellos.

-¿Lo ha denunciado?

-Es muy complicado. En el momento en el que se cambia un pequeño detalle no hay forma de llevarlo a los tribunales.

-Cada vez se lleva más comprar ropa muy barata y tener muchas prendas en el armario. ¿Qué la parece esta práctica?

-Es un grandísimo error. Creo que en algún momento habrá un efecto péndulo y se volverá a apostar por las cosas buenas. Envejecen bien, siempre tienen buena presencia y son agradables para el uso y cómodas.

-Asturias parece que últimamente está languideciendo. Empresas importantes cierran y otras anuncian el despido de sus trabajadores. ¿Alguna vez ha pensado en dejar la región?

-Estoy presente en Madrid pero esto no quiere decir que vaya a abandonar Asturias. Esta región es el origen de Marcos Luengo y siempre vamos a estar presentes.

-¿Le afectan la falta de comunicaciones con la meseta?

-Están fatal. Necesitamos que cuanto antes nos abran la variante de Pajares porque estamos aislados. Si estoy en Madrid puedo ir en dos horas a Valencia y en tres a Gerona. A Asturias tardo más de cuatro horas. Parte de la culpa de que las empresas se vayan de aquí es porque no tenemos conexiones.