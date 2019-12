Melania Trump copia a la Reina Letizia su vestido más elegante EFE La Primera Dama ha elegido el mismo vestido con diseño asiático, de Dries Van Noten, con el que la Reina Letizia triunfó el pasado mes de noviembre ALBA LLANO OLAY Lunes, 16 diciembre 2019, 18:10

El estilo y los looks con los que la Reina Letizia ha sorprendido este año, no han dejado de ser noticia y por eso no nos extraña que también hayan pasado a convertirse en los más copiados. Muestra de ello fue su jersey viral de 89 euros que solo tardó unas horas en agotarse . Ahora lo ha vuelto a demostrar, pero esta vez la encargada de ello ha sido Melania Trump y todo con uno de los vestidos más elegantes que le hemos visto este año a Doña Letizia.

La Primera Dama de Estados Unidos acudió el pasado viernes a la recepción que organiza la Casa Blanca para inaugurar la Navidad y lo hizo con el mismo diseño de vestido que lució la Reina el pasado mes de noviembre para asistir al acto de entrega de la XXXVI edición del Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo'. Un vestido de inspiración asiática, ajustado, con detalle de lentejuelas en los hombros, con detalles florales dorados y firmado por Dries Van Noten que la Primera Dama prefirió lucir con su pelo suelto y combinado con unos estiletos dorados de la firma Christian Louboutin.

Un estilismo ligeramente diferente al elegido anteriormente por la Reina Letizia, la cual lució con uno de los peinados clave del momento: un falso bob. También lo combinó con unos pendientes dorados en forma de flor, un clutch a juego y unas sandalias negras y doradas de Magrit. Un nuevo estilismo inspirador para los looks de invitada y festivos de cara a estas Navidades, que este año también ha pasado a convertirse en uno de sus mejores looks.

EFE

Lo que no sorprende, es que Dries van Noten haya vestido a dos de las mujeres más influyentes del momento, ya que Michelle Obama también llegó a recurrir en alguna ocasión a las propuestas estilísticas de este prestigioso diseñador.