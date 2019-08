La moda de hoy al estilo de ayer Complementos, prendas y calzado que tuvieron su origen en los años sesenta, ochenta y noventa, y que hoy vuelven a ser tendencia MARLA NIETO Gijón Jueves, 8 agosto 2019, 09:30

Desde los años noventa son muchos los que piensan que «la moda está acabada». Con el paso de los años, desde aquel entonces, los diseños no paran de repetirse. Son réplicas (en teoría) mejoradas de lo que se hizo hace tres décadas. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya no hay ideas? ¿O es que existe un afán continuo por tratar de mejorar el pasado textil? Del mismo modo que sucede en otros muchos ámbitos artísticos, se suele decir que «está ya todo hecho», que «las pocas innovaciones que puedan suceder están basadas en anteriores».

Algunas prendas, complementos y calzado que se han rescatado, sobre todo de los sesenta y los ochenta, causan hoy auténtico furor entre los más jóvenes. Se trata de piezas que, en su día, muchos aseguraron que jamás se las pondrían:

Collares Choker

Estos collares tienen un origen realmente macabro, pues los llevaban muchas mujeres en la Francia del siglo XVIII en homenaje a las personas que habían sido condenadas a muerte y se les había cortado la cabeza con una guillotina. Tuvieron su momento de máximo esplendor en lo que concierne a moda allá por los noventa. De varios colores, aunque sobre todo en negro, fue el 'boom' de las adolescentes. Hoy en día han vuelto, pero con modificaciones en su diseño. Sobre todo en 2018 volvió a ser tendencia.

Pendientes de aro XXL

Símbolo por excelencia del mundo choni allá por los noventa y el 2000. En aquel entonces solían llevarse de mil colores, sobre todo fucsias y dorados, claro. Desde hace un par de años han irrumpido de nuevo y con mucha fuerza. Ahora la moda es llevarlos plateados y dorados, pero ya han perdido esa esencia cani que los representaba. Ahora, incluso los personajes públicos más 'posh', tienen varios en sus joyeros.

Pantalones 'Mom'

Son los vaqueros de mamá. Claro, ¿quién no visualiza por un momento a las madres de los años ochenta con estos pantalones? Son jeans de tiro alto que estuvieron de moda a finales de esa década y principios de la siguiente. Se consideraron fuera de tendencia por las jóvenes del 2000 y han regresado con más fuerza que nunca entre los hipsters en los últimos años. Un estilo de pantalón ancho, más suelto y muy cómodo para el día a día. Eso sí, con un sinfín de diseños diferentes, poco que ver con el 'Mom' simple de aquel entonces.

Deportivas anchas con plataforma

En los noventa fueron lo más entre raperos y raperas.

Ahora vuelven, sobre todo para chicas. Zapatillas deportivas brutas, con plataformas de infarto, que no necesariamente se llevan con chándal, sino que muchas se las ponen con faldas o pantalones pitillo.

Hombreras

Las chaquetas y jerséis con hombreras eran prendas impensables hace unos pocos años. En los 80 triunfaron y, ahora, vuelven a hacerse un hueco en la moda. Un diseño que estiliza la cintura al resaltar la zona superior del cuerpo y aporta un aspecto con mayor elegancia.

Colores flúor

Ochenteros y noventeros. Luego se tacharon de «ridículos». Sin embargo hoy, gracias a muchas cantantes o influencers, de nuevo son tendencia.

Una moda que, desde luego, no pasa desapercibida. Bodies, sudaderas e incluso pantalones en tonos flúor son de lo más 'trendy'.

Riñoneras

Hace un año nadie pensaba en este complemento y, de hacerlo, no pensaba nada positivo. Los más jóvenes no lo querían ni ver. Ahora se mueren por tener una. Diseños de mil formas y maneras, con colores llamativos, de tela, pero sobre todo de plástico. Y, por qué no, para salir de fiesta o para ir a algún evento importante. Se busca, ante todo, la comodidad de no tener que llevar bolso.