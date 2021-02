«No se puede pintar una casa de azul en medio del monte. Hay que legislar» El interiorista y anticuario Lorenzo Castillo defiende desde el Aula de Cultura la protección del paisaje, como el más valioso patrimonio de Asturias El anticuario e interiorista Lorenzo Castillo, en el Aula de Cultura. / E. C. AIDA COLLADO GIJÓN. Viernes, 12 febrero 2021, 01:42

Es Lorenzo Castillo, además de reconocido interiorista y admirado anticuario, «medio asturiano». Y por ello, una voz autorizada para hablar de la necesidad de que la arquitectura se adapte al entorno siempre, y más en una región «cuyo principal patrimonio son sus paisajes increíbles y únicos». Un escenario privilegiado que «hay que proteger». ¿Cómo? Empezando por lo más sencillo: «Un señor puede querer pintar su casa de azul en medio del monte, pero para eso están los políticos y las normas. No se pueden pintar las casas del color que quiera cada uno. Hay que legislar».

Es una cuestión de «equilibrio», explicó desde el Aula de Cultura de este periódico, en una charla con Mercedes de Soignie. El mismo equilibrio que le ha hecho famoso, por su capacidad para dominarlo y emparejar estilos dispares. Pero, ojo, el eclecticismo no es una barra libre. «La armonía es muy importante. No todas las mezclas valen. Hay que tener mucho cuidado», advierte. Castillo reconoce que no hay normas escritas al respecto, «se trata de una cuestión de sensibilidad». Y no todos la tienen, como puede comprobar cuando abre una revista de decoración y se encuentra mezclas imposibles: «Qué barbaridad, qué cosas tan mal hechas».

Se requiere para arriesgar una visión privilegiada como la suya. Una que vea con meridiana claridad que «la vanguardia estadounidense casa a la perfección con los siglos de oro españoles». Que aún hoy «una mesa española del siglo XVII es uno de los diseños más modernos de la historia del mueble», por su «pureza». Y que, ante una pieza así, «¿qué mejor que ponerle encima un cuadro cubista?». Castillo dio muestra de su maestría a la hora de maridar estilos. Un talento que lleva en la sangre.

Antes de repasar algunos de sus diseños, desde el interior de la Quinta Bertrand, en Somió, al penthouse -o ático- que ideó para la familia real jordana en el barcelonés Paseo de Gracia, Castillo se remontó a sus inicios. Estaba «predestinado», contó. Con solo cuatro años ya apuntaba maneras y su madrina, la escritora Borita Casas -autora, ahí es nada, de 'Antoñita, la fantástica'-, le regaló su primer libro de diseño. Con seis, realizaba dibujos de interiores. Que un niño se dedicase a dibujar monumentos funerarios barrocos de Génova no era muy habitual y le costó alguna visita al psicólogo. Pero el germen de la creatividad ya había arraigado fuerte en él.

Quizá le deba su pasión por el arte y el diseño a su abuela Pepa, una mujer tremendamente sofisticada, «que llevaba una decoradora dentro», o a su madre, heredera de elegancia. Quizá se lo deba a la otra rama. A la de su abuelo paterno, «del que viene mi relación con Asturias», el médico apasionado del arte español del XIX, que además de una colección de pintura «fantástica» adoraba el mobiliario del XVII. O al amor de su padre por la cultura.

Lo cierto es que tenía todas las papeletas. Pero no esperó a que el azar le sonriese. Estudió Historia del Arte y montó una tienda de antigüedades en el madrileño Barrio de las Letras. Fue el primer anticuario de la zona y su éxito mediático se debió, en gran parte, a su gusto por viajar por toda Europa y llenar la furgoneta con obras decorativas clásicas que después mezclaba con piezas del siglo XX. Algo que, por aquel entonces, en España, le convertía en una rara avis. «En Francia era muy habitual que de un anticuario saliese un buen diseñador de interiores», y al revés. Pero aquí, no. «Eso es lo que me ha diferenciado de mis colegas», explica.

Sus conocimientos de Historia del Arte fueron imprescindibles en su trayectoria como decorador. Y, para las nuevas generaciones, hace propias las palabras de Picasso: «Para ser moderno, primero tienes que haber sido clásico». Habla desde la experiencia. Aunque, a día de hoy, mantenga la costumbre infantil de dibujar con el dedo en el aire lo que en su mente comienza a formarse.