Otro recuerdo para enmarcar en Balenciaga

Iñigo Belastegui Getaria Viernes, 24 de octubre 2025, 17:39

Las expectativas eran enormes y así se notaba desde horas antes en el Museo Balenciaga, donde todos sabían que se presentaba otra noche que marcaría un hito en San Sebastián Moda Festival, pero también en la moda nacional. Dos firmas tan influyentes como Ailanto y CLARO Couture eran las elegidas para una velada que será otro recuerdo para enmarcar. Cuando parece que ya no se puede ir a más, que todo se ha visto, llega este festival, se reinventa y te deja con ganas de más. Anoche, esa fue la sensación en Getaria. ¿Con qué nos enamorará en mayo?

Aún queda mucho, así que disfrutemos del pasado más reciente, de lo sucedido anoche. En la Casa del Maestro estas dos firmas honraron a uno de sus referentes y fuentes de inspiración. Lo hicieron, evidentemente, desde sus diferentes formas de interpretar la moda y en dos momentos vitales muy diferentes, pero igualmente excepcionales.

Ailanto, la firma de origen vizcaíno de los gemelos Aitor e Iñaki Muñoz, hizo anoche una excepción: inmersa en su 30º aniversario, regresó a las pasarelas tras seis años sin desfilar. CLARO Couture, por su parte, ha superado las cuatro décadas de trayectoria y ahora está en un momento muy dulce, desfilando en pasarelas de proyección mundial, creando colecciones grandes y vistiendo a 'celebrities'.

Herculiano y Pompeya

«Con mucha ilusión por regresar a las pasarelas en el museo del gran maestro, al que siempre hemos admirado» llegaron los gemelos Muñoz a Getaria para presentar 'Pompeya', la colección de Ailanto para la temporada primavera-verano 2026. Inspirada en la riqueza de los frescos, los mosaicos y las estatuas que decoraban las ciudades de Herculiano y Pompeya, es una colección muy artística y bella, fiel a su estilo, con esos estampados dibujados a mano. Ailanto se reconoce a primera vista y eso tiene un mérito tremendo. No desfilaban desde 2019 y, lejos de notarse, lo único que pudo hacerse al respecto fue lamentarlo, porque en la pasarela son un regalo.

Y, además, ayer tuvieron el acierto de tener como compañeros de aventura a la firma joyera Suma Cruz. Sus joyas especialmente creadas para la ocasión no compitieron con los estampados, sino que dieron una dimesión extra a cada 'look'. Y lo hizo, además, de una manera innovadora y sostenible: inspirada en vides, transforma ramas reales en joyas con base de latón y baño de oro de 24 quilates. Suma Cruz, cuando se alía con Ailanto, multiplica.

Ampliar Modelos desfilan por la pasarela del San Sebastián Moda Festival. Oier Aso Poza

Una colección bridal inédita

Con la sensación de que Ailanto había alcanzado la excelencia, los asistentes tomaron de nuevo asiento para deleitarse con CLARO Couture y la presentación de una inédita colección bridal, 'Memory'. Inspirada por la arquitectura y la poesía, está llamada a marcar tendencia en 2026. Beatriz Claro, su directora creativa, reconocía que presentar esta colección en Getaria era «un honor y una gran responsabilidad por el respeto y la admiración al trabajo de Balenciaga y por lo que representa el Museo, pero también es una emoción fantástica».

Más allá de los focos y flashes que persiguen a las 'chicas CLARO', esta firma destaca por diseñar con verdad, aportar siempre un valor a cada material y mantener viva esa llama de lo artesanal, construyendo relatos a través de sus diseños y colecciones. Ellos, la familia Claro, hablan de lujo emocional, porque están presentes en esos momentos que suceden una vez en la vida y, seguramente, muchos de los asistentes ayer a Balenciaga se sintieron privilegiados por poder disfrutar, al menos como espectadores, de una colección que fue una historia de amor a primera vista.

Un recuerdo eterno

AGENDA Hoy, viernes

'Face to face' A las 11.30, con los galardonados de la VIII edición de los Premios de la Moda de Euskadi. Además, masterclass con Víctor Serna sobre los vaivenes financieros de una firma de moda. En DV Gunea.

'Fashion show' en The Social Hub A las 18.00, con 21 comercios y firmas locales. Acceso con invitación.

Mañana, sábado

Desfiles en San Telmo Entre las 11.00 y las 20.45, seis desfiles. Acceso con invitación.

Por la web Los desfiles de San Telmo, el 'Face to face' y la entrega de los Premios de la Moda de Euskadi, se podrán seguir por diariovasco.com y sansebastianmodafestival.com.

Si ambas firmas dejaron un recuerdo eterno en los asistentes a Balenciaga, pero también en los miles de espectadores que a través de la web siguieron los desfiles, sus responsables también se llevaron un regalo que conservarán toda la vida. Y es que, como ya comienza a ser tradición en las noches de SSMF en Balenciaga, los responsables de Ailanto y CLARO Couture recibieron la Aguja de Oro, diseñada por Alex Vallejo Joyeros. Fue Goizane Álvarez, diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, la responsable de hacer entrega de este distintivo en ambos casos. Emoción y agradecimiento fueron siempre la respuesta.

En la Casa del Maestro, más allá de lo hasta ahora comentado, sucedieron muchas cosas más. En los 'kissing rooms' celebrados después de cada uno de los desfiles, los invitados, entre los que había representantes institucionales, organizadores y colaboradores, disfrutaron con la propuesta gastronómica de Sharma y con la música de DJ Alex del Toro, que siempre da a cada momento el ritmo que necesita.

Además, hubo dos firmas que brillaron con tanta fuerza como lo hicieron Ailanto y CLARO Couture: Alaitz Cascante Estilismo sacó matrícula de honor en el maquillaje y la peluquería de los protagonistas de la noche, mientras que Villaflores volvió a bordarlo con su decoración floral.

Entre todos, se construyó en el Museo Balenciaga otra noche que pasará a la historia de esa moda que dos veces al año tiene a Gipuzkoa como epicentro, pero cuya proyección alcanza cotas muy lejanas y, hace no tanto, ni siquiera soñadas.