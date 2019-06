«Deja de ser tendencia si lo lleva el 80% de la gente»

La moda también va por barrios o, más que eso, por ciudades. Las tendencias, en general, nacen en grandes urbes como Madrid o Barcelona, aunque el resto no tarda mucho en recibirlas. Pero ¿qué es tendencia? En líneas generales y para todos los ámbitos, «es aquello que tan solo lleva un 4% de la población. En el momento que lo lleva un 80% de la gente se convierte en calle». Así es como lo explica un referente en el mundo del estilismo, en concreto de la peluquería, Alberto Sanguino, técnico artístico de la firma Llongueras. «Al principio vemos a esas personas y no nos atrae, incluso diríamos que no llevaríamos eso. Sin embargo, con el tiempo, cuando vemos que lo empieza a llevar todo el mundo, caemos en la tentación. Y ahí es cuando deja de ser moda», añade.

Sanguino adelanta a EL COMERCIO cuáles serán los cortes, colores y peinados imprescindibles para esta temporada. Y lo hace al mismo tiempo que ofrece un curso a cinco afortunados que tendrán la oportunidad de formar parte del equipo que la firma tendrá en su nuevo local de Gijón, que abrirá sus puertas el próximo día 12.

El fin de los colores uniformes

Con respecto al color, explica el técnico, «predominan los matices por encima de todas las cosas. Es el fin de los colores uniformes. Hasta ahora se llevaron las mechas californianas en dos colores pero, a partir de este año, pasan a mejor vida». Hay que diferenciar entre el pelo corto y el largo. Para el cabello largo, «siguen llevándose los rubios sobre todo, pero no del mismo modo. Ahora, más que las míticas californianas, se llevan los degradados, es decir, el balayage». Se ha llevado el color de los años 90, donde predominaban los fríos y los contrastes más radicales que iban oscuros hasta la mitad y luego el rubio platino o ceniza. «Se empiezan a incorporar los dorados y los tonos mármol que van desde la raíz hasta la mitad de la melena, aproximadamente. Es a partir de ahí donde entran en juego los rubios oxigenados», indica.

Sin embargo, en los cabellos cortos, «queda mejor el castaño con degradados muy sutiles, a diferencia de los cambios en las melenas largas. En este caso el degradado no suele superar los dos tonos». Es también el adiós a los tonos pastel que tantas famosas han llevado. Californianas rosas, azules, verdes o naranjas tuvieron el año pasado su gran 'boom', pero ya no tienen demasiada cabida... Se sustituyen ahora por las llamadas 'high light', una mecha que es bienvenida en el mundo de la moda capilar que se caracteriza por ser muy fina desde la raíz. «La gente empezó a demandar este tipo de mechas porque ya no se veían tan bien con el pelo muy oscuro arriba».

Texturas y capas

En cuanto al corte, las melenas dejan de ser cuadradas y sin forma. «Vienen las texturas, las capas, los cortes escalonados, nada de homogeneidad», apuntó Sanguino. Algo que también se aplicará a los cabellos cortos. De hecho, se retoman los cortes de los años 80 donde la parte superior se llevaba mucho más corta que el resto: «De aquella lo llevaban más los chicos y después las chicas ya en los 90. Ahora es similar, pero más femenino, pues el corte de arriba no es tan sumamente radical como entonces. Precisamente este es un peinado que, a día de hoy, tan solo lo lleva una minoría, por lo que es tendencia... Pero en dos años veremos a todo el mundo con él».

En lo referente a los flequillos, «se llevan muchísimo, tanto hechos como postizos; a la altura de la ceja o hiper largos. Eso sí, ya no serán tan rectos, sino más cóncavos y bastante voluminosos, con la punta difuminada pero sin dejar que se abra. Habrá un cambio de tono en los flequillos también, al igual que en el resto del cabellos».