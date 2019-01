El momento más duro de Terelu Campos: «Me ha costado mirarme, era una monstruosidad» La colaboradora de 'Sálvame' confiesa en una entrevista que tras someterse a una doble mastectomía «he visto el infierno» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 9 enero 2019, 23:52

Terelu Campos ha comenzado el año sincerándose sobre los malos momentos que ha atravesado desde que se sometiese a una doble mastectomía. La colaboradora de 'Sálvame' ha roto su silencio en una entrevista en la que ha hablado sin tapujos de las complicaciones derivada de la primera intervención.

«He tenido alucionaciones, he visto el infierno y me ha costado mirarme porque era una monstruosidad», confiesa en una conversación con la revista 'Lecturas'. Según detalla, la segura operación se produjo por «un problema de cicatrización en la espalda, que es donde han sacado los músculos para reconstruirme el pecho. Todo por culpa de mi piel de mierda, que nos ha complicado la vida».

La hija de María Teresa Campos ha asegurado que se ha sentido «inválida, impotente» y que ha necesitado de morfina para soportar los dolores. «Cuando me vi en recuperación no me podía mover, tuve alucinaciones del dolor, unos sueños terroríficos. Creo que eran delirios y estaba súper rayada porque la operación había salido genial pero yo me sentía hecha una piltrafa».