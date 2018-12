Así reacciona Mónica Hoyos a los rumores de boda de Miriam Saavedra y Carlos Lozano La ganadora de 'GH VIP' no ha confirmado la noticia del matrimonio, pero sí que ha dicho que vio y cenó con Lozano EL COMERCIO Jueves, 27 diciembre 2018, 19:39

Este miércoles, el colaborador Kiko Hernández aseguraba que Miriam Saavedra y Carlos Lozano pondrían muy pronto una fecha para su boda. Una información que de confirmarse sería un nuevo tortazo de realidad para Mónica Hoyos.

Desde Londres, Hoyos ha reaccionado y ha compartido un mensaje a través de Intragram: «Si no te aportan que se aparten. El mundo es de los valientes, ¡¡que no te convenzan de lo contrario!! ¡Si para algo me sirvió el concurso, fue para ver quién es quién! Trabaja en ti, cree en ti, ya sabes que se puede tener talento y decencia a la vez. ¡Protege lo que más ames como una leona! A los que intentan hacerte daño, 'tranqui popus', que las puertas son giratorias ¡y al final los desgastados serán ellos! Felices fiestas, mi gente», ha declarado.

Por su parte, la ganadora de 'GH VIP' no ha confirmado la noticia del matrimonio, pero sí que ha dicho que vio y cenó con Lozano, con el que se supone no iba a volver.