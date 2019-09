El motivo por el que Víctor Sandoval no puede ver a María Teresa Campos El colaborador ha contado, 17 años después, la verdadera razón de su salida de 'Día a día' EL COMERCIO Gijón Lunes, 2 septiembre 2019, 20:25

Víctor Sandoval nunca se ha mostrado a favor de María Teresa Campos, y esta tarde en 'Sálvame' ha explicado el por qué de todo este conflicto.

En el año 2002, Sandoval compatibilizaba su faceta como colaborador junto a María Teresa Campos en 'Día a día' con su lado como presentador en Telemadrid con '¡Mamma mía!'. El formato tenía unos grandes datos de audiencia que, según Sandoval, llamaron la atención a Telecinco. Fue entonces cuando la dirección de la cadena quiso hacerle una oferta a Sandoval que no podía rechazar.

Telecinco quería replicar el éxito del formato de Sandoval en Telemadrid, y por ello le pidieron que grabaran unos programas pilotos para decidir si, finalmente, apostaban por un '¡Mamma mía!' en Telecinco. Mientras la cadena preparaba todo el operativo para la grabación, una llamada a la cúpula de la cadena provocó que todo se paralizara.

María Teresa Campos, presentadora en la cadena y reina de las mañanas en la época, llamó a la dirección de Telecinco con la intención de que todo se detuviera. «Las tardes de Telecinco son de Terelu, de mi hija. Ni se te ocurra hacer un '¡Mamma mía!'», dice Kiko Hernández en 'Sálvame' que pronunció María Teresa al otro lado del teléfono.

Según Hernández por la versión de Sandoval, a los pocos días le comunicaron la noticia de la cancelación. «Sandoval se entera que se suspenden los pilotos en Telecinco, y entonces hay gente que le dice que se lo había cargado su jefa, Teresa Campos, como si fuese Dios», aseguró Hernández.

«Llega una mañana donde se juntan Sandoval y Campos, y le dice: 'Teresa, me he enterado de que has hecho una llamada a altos cargos y que no se va a hacer '¡Mamma mía!' en Telecinco. ¿Es verdad?«». Según desveló Hernández, la respuesta de su presentadora fue: «Solo faltaba que tú me vinieras a decir a mí lo que tengo o no tengo que hacer».

Fue entonces cuando Sandoval le pidió que llamara en su presencia a los directivos de Telecinco para comprobar que «no quieres fastidiar mi futuro profesional». En ese instante, María Teresa Campos estalló, y le espetó a Sandoval que aquello era «lo último que me queda por escuchar. Que venga aquí el último a decirme a quién tengo que llamar». En ese momento, el colaborador intentó presentar su dimisión, pero la presentadora le advirtió: «Revisa tu contrato porque creo que no es tan fácil dejar este programa», han asegurado.

Ante dicha advertencia, Sandoval llamó a su hermano y representante para que comprobaran las condiciones laborales a las que estaba sujeto. En ese momento, observaron que tenía que anunciar su salida del programa 20 días antes de que se hiciera efectivo. Al comunicarle Víctor Sandoval que dejaría 'Día a día' en dicho tiempo, María Teresa Campos le penalizó: «Pues en 20 días no vas a abrir la boca», dijo Hernández en 'Sálvame' que le respondió la presentadora.

Durante ese tiempo, Víctor Sandoval estuvo presente en el plató pero sin abrir la boca. Durante su última jornada en 'Día a día', una llamada telefónica de un espectador le deseó lo mejor al colaborador, recordando que últimamente estaba hablando poco. Según el propio Hernández, en la versión avalada por Sandoval, la presentadora se levantó, agarró del brazo al presentador de '¡Mamma mía!', y le sacó del estudio de grabación. «Las imágenes están en el archivo», ha manifestado Sandoval .