Encuentran sin vida al modelo 'Zombie Boy'

El modelo y artista Rick Genest, de 32 años, más conocido como 'Zombie Boy' ha sido hallado muerto en su piso de Montreal (Canadá) este jueves. Según los primeros informes de la policía, que recoge el portal de famosos TMZ, todo indica que se habría suicidado.

Genest tenía el 90% de su cuerpo tatuado y la mayoría de estos dibujos eran huesos que le daban la apariencia de muerto viviente. Su look hizo que Lady Gaga se fijara en él en 2011 y lo hiciera partícipe del videoclip de su mega hit 'Born this way'. Tras aparecer en dicho video musical, a 'Zombie Boy' le empezaron a llover las ofertas de firmas de moda para que desfilara para ellos.

Hace poco menos de dos semanas, el 'Zombie Boy' estuvo presente en el Expo Tatuaje celebrada entre el 14 y el 15 de julio. En el evento convivió con fans y se tomó fotografías.

También se tenía conocimiento de que Genest pretendía iniciar su carrera en el mundo de la música.