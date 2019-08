Muere a los 40 años Nadia Toffa La periodista italiana no ha superado el cáncer que le fue diagnosticado en 2017 EL COMERCIO Gijón Martes, 13 agosto 2019, 13:28

La periodista italiana Nadia Toffa, uno de los rostros más reconocibles del programa 'La Lene', ha muerto tras no haber podido superar el cáncer que le fue diagnosticado hace dos años, según publica 'ABC.es'.

Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia pic.twitter.com/MsUpJm253L Le Iene (@redazioneiene) August 13, 2019

Nadia, que comunicó la noticia de su enfermedad en 2017, ha compartido con la audiencia de 'La Lene' varias etapas de una enfermedad que, a pesar de su dureza, no le ha hecho perder la sonrisa. En su última publicación en Twitter, el pasado 10 de junio, la periodista agradeció a sus seguidores el apoyo recibido en la etapa más dura de su enfermedad: «Afronto mis dificultades todos los días con el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por los maravillosos mensajes que me estáis escribiendo, permanecerán en mi corazón». También en su programa la presentadora habló sobre su situación: «No tengo de qué avergonzarme. Acabo de perder unos kilos y no me da vergüenza decir que estoy usando peluca», afirmó sin cortapisas.

En las redes sociales el homenaje a la presentadora italiana está siendo constante. Entre los rostros en duelo por la joven periodista Simona Ventura, conocida presentadora y actriz italiana, no ha dudado en despedirse de su amiga y compañera.