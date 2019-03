Natalia Ferviú y Paloma González se enzarzan en una pelea en plena calle Ambas fueron compañeras en el programa 'Cámbiame' y mantienen una enemistad desde entonces EL COMERCIO Gijón Sábado, 9 marzo 2019, 08:47

Natalia Ferviú y Paloma González fueron compañeras en el programa 'Cámbiame' y desde entonces mantienen una enemistad. Pero, esta vez sus diferencias han ido más allá y ambas han protagonizado un enfrentamiento en plena calle.

Los hechos los ha denunciado González a través de su cuenta de Instagram, donde ha explicado que Ferviú la ha atacado sin motivo alguno cuando se han encontrado en el barrio que comparten en Madrid.

«Me ha visto y ha dicho 'anda, mira quién es' y cuando me he dado la vuelta me ha gritado '¡Idiota, eres una idiota!'» y ha confesado que también ha amenazado con denunciarla.

Según González, esta sería la segunda vez que Ferviú se mete con ella en plena calle, y aunque había guardado silencio no se lo va a callar más. «Le he dicho que no me grite en la calle, que no monte un escándalo y, sobre todo, que no me amenace con denunciar porque yo no le he hecho nada, no le he insultado ni le he faltado el respeto», sostiene.

No contenta con eso, ha decidido agradecer públicamente el apoyo d sus seguidores y ha cargado duramente contra su ex compañera: «Ni eres vegana, ni eres feminista, eres un fake. Eres de mentira. Quieres parecer buena persona pero no lo eres, cada vez que me insultes y vayas a joderme, cada vez que me amenaces voy a contarlo. Como es la segunda vez que lo haces, la que te voy a denunciar soy yo».

Por su parte Natalia Ferviú mantiene silencio y no se ha pronunciado a través de sus redes sociales.