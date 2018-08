«No tengo ninguna ex que se llame Nerea» Jorge Ruiz, de Maldita Nerea. :: E. C. Jorge Ruiz actúa al frente de Maldita Nerea este domingo, a las 23 horas en Poniente GLORIA MARTÍNEZ Viernes, 10 agosto 2018, 14:03

Han pasado ya once años desde que salió a la luz 'El secreto de la tortuga' que conformó un antes y un después en el grupo Maldita Nerea, convirtiéndolos en una de las principales bandas del panorama nacional. Sin embargo, son ya 15 años los que llevan subidos a los escenarios con sus altibajos, pero con seis discos en el mercado y dos recopilaciones, además de numerosos premios en el bolsillo. Ahora, Jorge Ruiz y su banda se encuentran sumergidos en su gira 'Bailarina' que hace honor al último álbum del grupo, y al libro que ha sacado el vocalista en noviembre del pasado año.

-¿Qué va a ofrecer Maldita Nerea este domingo en Gijón?

-Mucha música. Queremos que la gente cante todo lo que pueda. Tengo muy buen recuerdo de Gijón, me encanta perderme en esta ciudad. En 2011 tocamos en ese escenario y fue espectacular.

-¿Y qué esperan de ese concierto?

-¡Que no llueva! (risas)

-¿Beberán algún culín de sidra antes de subir al escenario?

-Yo no bebo, pero si alguien me lo lleva... Ahora en serio, tenemos mucha responsabilidad con cada concierto, hay muchos niños en el público. Hay que disfrutar, pero para eso hay que estar feliz y dar el cien por cien.

-¿Tienen muchas 'Tortugas' (fans) en Asturias?

-Las tortugas han mutado y ahora vienen con puntas de 'Bailarina'. Ahí siempre nos ha ido muy bien, estamos muy contentos.

-Le dan mucha importancia a las letras y su significado, ¿qué pretenden con su música?

-Que la persona que lo escuche se encuentre mejor de lo que está. No quiero que la gente llore, ni tenga traumas. Quiero que se lo pase bien y disfrute.

-'Bailarina' ha llegado pisando fuerte y está siendo un éxito...

-Sí, hemos tenido mucha suerte. Representa a mi hija, el lado femenino y emocional de las peresonas.

-¿Cuál cree que es la clave de una buena letra?

-Ser sincero. Tengo que contar cosas que sean verdaderas, y si son bonitas, con un poco de suerte y karma, sale algo bueno.

-¿Un sueño por cumplir?

-Conseguir en la escritura lo que he conseguido con la música. Aún es pronto.

-¿Proyectos futuros?

-En septiembre estrenamos 'single', y además también quiero relacionar el ámbito musical con la educación. Lo tengo en la cabeza aún... ¡ya se verá!

-¿Algo de lo que se arrepienta?

-He confiado en gente que no debía y he trabajado con algunos 'delincuentes'. Pero en general, he tenido mucha suerte.

-¿Alguna anécdota?

-Una chica llegó a mi camerino y dijo que conocía a mi ex Nerea. Me empezó a contar una película y yo estaba alucinando. No tengo ninguna ex llamada Nerea... Fue surrealista.