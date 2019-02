Noemí Merino de 'Gran Hermano', ingresada en medio de su embarazo «Así me paso el día, pero ya voy más recuperada», ha explicado la canaria EL COMERCIO Miércoles, 27 febrero 2019, 17:23

Noemí Merino vuelve a tener complicaciones en el embarazo y ha preocupado a todos sus seguidores al compartir una foto desde el hospital.

Con respiración artificial, la exgranhermana ha compartido, además, un vídeo en el que muestra todas las complicaciones que está sufriendo durante el proceso. «Así me paso el día, pero ya voy más recuperada», ha confesado Noemí desde la camilla.

Hace unos días la canaria hizo unas confesiones muy duras sobre cómo asimiló que iba a ser madre. «Fue bonito pero tengo un matiz. Para mi familia, mi pareja y mi familia política lo fue. Sinceramente, para mí no fue nada bonito. Es cierto que fue buscado, él quería formar una familia conmigo, pero yo pensaba que esto podía tardar y no iba a ser tan rápido. Pensaba que iba a tardar unos años pero no, él dio en el clavo a la primera», explicó la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Reveló, además, que estuvo dándole vueltas a si tener el bebé o no: «Fue un shock, estuve muchos días llorando, muy mal porque todos estaban felices pero yo notaba que no tenía ese sentimiento. Nos viene una niña en camino, no sé como lo voy a afrontar porque no sé si estoy preparada para ser madre. Me planteé abortar sola, que fuera una pérdida y que nadie se enterara», afirmó.