Los otros novios famosos de Miriam Saavedra La peruana, en estos momentos, está soltera aunque muchos ven una futura relación entre Saavedra y el italiano Tony Spina EL COMERCIO Gijón Sábado, 1 diciembre 2018, 17:22

Miriam Saavedra aterrizó en España a principios de 2016 y se presentó en los medios como novia de Carlos Lozano. Pero antes de proclamar su amor al presentador, el corazón de la peruana estuvo ocupado por otros personajes:

Según reveló Carlos Lozano en una revista del corazón, la primera de ellas fue con un futbolista al que ella conoció en su barrio del Callao cuando él no era famoso, él con 18 años y ella 17, y ninguno de los dos tenía para comer. Se trata del futbolista peruano Jean Deza. El presentador aseguró que terminaron cuando él comenzó a serle infiel.

Posteriormente, tuvo un novio en la universadad antes de salir con Renato Rossini, un productor de 43 años, con el que estuvo un año.

En España, la peruana tuvo una corta historia de amor con el ex de Marta Sánchez: «Hugo Castejón fue todo un caballero conmigo. No me enamoré porque aún tenía sentimientos por Carlos Lozano. Hubo besos e intenté tener una relación con él. No me llegué a enamorar porque todavía seguía sintiendo algo por mi ex», confesó dentro de la casa de 'GH VIP', confirmando así que mantuvieron una relación sentimental después de que ella cortara con Carlos Lozano.

La peruana, en estos momentos, está soltera. Son muchos los que ven una futura relación entre Saavedra y el italiano Tony Spina. Habrá que esperar a que la concursante esté fuera del programa de Telecino para ver si se repite el beso que ambos tuvieron en una prueba del reality.