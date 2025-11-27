La nueva pareja de la 'Isla de las tentaciones 9' es de Asturias

S. V. Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Si son espectadores de 'La isla de las tentaciones' y no han visto el último programa, tengo que avisarles de que hay 'spoiler'. Esta edición, la novena (que se dice pronto), está siendo... digamos, movidita. Está habiendo de todo. Y no lo digo solo por los o las que caen en la tentación. Resulta que los numeritos, las carreras por la playa en busca de la otra villa y pasarse por el forro las normas del programa están de moda. Pero claro, eso tiene sus consecuencias. Bien lo saben Nieves y Lorenzo, que duraron lo que viene siendo un telediario. Y encima por culpa de sus compañeros, que fueron ellos quienes decidieron que era la pareja de Almería la que tenía que poner rumbo a España cuando casi ni habían deshecho la maleta con los modelitos, ni se habían aprendido los nombres de los chicos y chicas con los que compartían villa... Pero bueno, a rey muerto, rey puesto. En su lugar entraron dos buenos conocedores del programa: Mayeli y Álvaro. La pareja, que se formó tras la pasada temporada, es una auténtica bomba de relojería. Más bien ella, la verdad. Y ha acabado explotando. Su actitud bochornosa ha ido creciendo hasta que el programa ha decidido (acertadamente) expulsarla disciplinariamente por arrojarle un vaso a un tentador. Y con ella, claro, 'Álvaro' dice 'ciao' a la experiencia. Pues bien, queda hueco para una nueva pareja y resulta que es de Asturias. Sí, sí, como lo leen.

Se llaman Enrique y Andrea y llegan con el programa casi en el ecuador. Cada oveja ya tiene su pareja, pero aquí ya se sabe, nadie se casa con nadie (y menos si llegan aires nuevos). El programa aún no ha desvelado quiénes son, pero en el Instagram de la Cuernis, epicentro de los cotilleos, se ha compartido un vídeo del casting de ambos. Él le dice a ella «que tiene cara de ángel, pero nada que ver». A lo que ella le responde: «A ver, nada que ver tampoco. Soy buena». Habrá que ver si suena la alarma... y dónde.

Ella es Andrea Canel. Guapa a rabiar. Tanto que se llevó el título de Miss Tourism World España en 2023 cuando tan solo tenía 18 primaveras —un año después que Maica Benedicto (exconcursante de 'Gran Hermano 19' y ganadora la edición 'VIP')— y respresentó a nuestro país en la competición mundial celebrada en China. Se trata de un certamen de belleza internacional que tiene como objetivo principal promover el turismo, la cultura y la belleza de los países participantes.

Al parecer, las concursantes actúan como embajadoras de sus naciones, mostrando sus atracciones, tradiciones y oportunidades de inversión. El evento se centra en la promoción turística y el intercambio cultural a nivel mundial. Enrique Cofiño, por su parte, trabaja de auxiliar en un centro de día.

Lo único que se ha visto de la pareja asturiana en el programa de Telecinco es un pequeño 'frame' en uno de los programas iniciales en los que se ve a Andrea, en una hoguera, vestida de negro. Vaya, que se les coló la imagen, aunque había que estar muy, muy, fino para darse cuenta, la verdad. ¿Cómo será su paso por el programa? Esperemos que pase lo que pase, dejen respirar un poco a Sandra Barneda, que no gana para disgustos. Ni para tablets. Porque si hay alguien maltratado en esta edición y que no tiene culpa ninguna esas son las tablets. Ya solo les falta meterlas en la hoguera directamente.

Que se preparen los asturianos porque hay imágenes para ellos.