La contundente respuesta de Nuria Fergó a la polémica por su último posado La cantante malagueña Nuria Fergó. La cantante ha publicado una foto en Instagram que ha suscitado un acalorado debate en la red social

«Es carne, señores!». La cantante Nuria Fergó ha contestado, entre la indignación y el asombro, a las miles de reacciones que ha suscitado una foto que ha publicado en su perfil de Instagram en la que aparece en ropa interior y con el pelo mojado. «Aquí, probándome otro regalito de los Reyes Magos! Han acertado con la talla. Lista para grabar un anuncio...», escribió la malagueña.

Las reacciones no tardaron en llegar. Anque muchos aplaudieron y elogiaron la imagen, otros criticaron la publicación. «No creo que una mujer tenga que exhibirse así para demostrar lo que vale» o «Cuando no se venden discos... se vende cuerpo, ¿no?», escribieron algunos de los seguidores de la 'extriunfita'.

Ante el revuelo suscitado, Fergó publicó un vídeo en Instagram stories en el que recalcaba: «Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios... es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior... Si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo». Y añadía: «Si me cogieran para hacer un anuncio de ropa interior, ¿qué pasaría? ¿Saldría en los periódicos? Porque claro, la Fergó es cantante y eso no puede hacerlo. Es surrealista».