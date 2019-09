Olvido Hormigos, preocupada por la continua circulación de su vídeo sexual «Es verdad que me avergüenzo de muchas cosas que he hecho. Todos tendríamos que tener derecho al olvido», dijo en 'Espejo Público' EL COMERCIO Gijón Viernes, 27 septiembre 2019, 12:33

La exconcejal de Los Yébenes atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. En 2012, Olvido Hormigos sufrió en primera persona la filtración y difusión de un vídeo erótico privado por el que terminó dimitiendo de su puesto y cuyo rastro sigue muy activo en internet.

Ahora, después de que el vídeo se haya vuelto a viralizar en redes sociales, la exconcejal pide que se olviden del escándalo: «Me ha causado un daño tremendo, porque es una impotencia saber que va a estar siempre, son ocho años ya. Es verdad que me avergüenzo de muchas cosas que he hecho. Todos tendríamos que tener derecho al olvido», dijo esta semana en 'Espejo Público'.

«No me veo teniendo esa conversación con ella, me adora. Mis hijos lo han vivido conmigo y se les ha respetado, pero no quiero contárselo a ella. Tiene cinco años y cuando tenga edad para saberlo, habrán pasado desde que se publicó 13 ó 14 años», confesó visiblemente preocupada a Susanna Griso.