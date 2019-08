Isa Pantoja y Omar coinciden en el cumpleaños de Isabel Pantoja Isabel Pantoja cumple 63 años. / Telecinco La hija de la tonadillera no ha podido evitar el reencuentro con Omar Montes CARLA COALLA Jueves, 1 agosto 2019, 17:28

Se ha hecho esperar la celebración pero desde las dos de la tarde se está festejando en la finca 'Cantora' el 63 cumpleaños de Isabel Pantoja, que hoy está teniendo lugar con la familia de la tonadillera. La propia Isabel confesó que sería mañana cuando se celebraría la fiesta con sus amigos y demás invitados. Sin embargo, la primera sorpresa ha llegado, precisamente, porque Omar Montes se ha personado en la finca.

Han sido los colaboradores de 'Sálvame' los que han explicado que hay algunos invitados que no son de la familia, como Omar o Dakota, a pesar de que Isa Pantoja había manifestado que esperaba que Omar Montes y ella no coincidieran, incluso confirmaba que el ganador de 'Supervivientes' iría a la celebración del día 2 tan solo dos horas antes de coincidir con él a las piertas de 'Cantora'. Precisamente, por ese motivo la joven se habría enfadado y habría abandonado la finca en compañía de su actual pareja, Asraf. Incluso Kiko Hernández ha aprovechado para lanzarle una pullita a Anabel Pantoja: «A Anabel de lo que dice no hay que hacerle mucho caso».

Uno de los primeros invitados en llegar a 'Cantora' ha sido Kiko Rivera, que le ha regalado a su madre un cachorro de Yorkshire que ha enviado a través de un amigo de la familia. Ha sido este, precisamente, el que se ha parado a la puerta de la finca para enseñar a la prensa al nuevo miembro del 'clan Pantoja'. A los que han asistido a la celebración se han unido algunos curiosos que han llegado a las puertas de 'Cantora' en autobús para hacerse fotos con motivo del feliz acontecimiento.