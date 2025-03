Omar Montes asiste a una fiesta ilegal y luego se disculpa

Carla Coalla Gijón Lunes, 15 de junio 2020, 16:30 Comenta Compartir

Las fiestas ilegales ya han llegado a las redes sociales, lo que ha puesto en pie de guerra a los usuarios, que critican tanto la falta de respeto como lo inconsciente que resulta el hecho de que no cumplan con las normas de seguridad frente a la COVID-19 impuestas por el Gobierno. Y no contentos con el incumplimiento de las reglas, famosos como Omar Sánchez han compartido la celebración de este tipo de fiestas en las redes sociales, lo que ha provocado tal avalancha de críticas que han hecho que los protagonistas se disculpen.

No tardaba Omar Montes en compartir un vídeo en Instagram asegurando que fue «engañado», que no sabía que habría más de cien personas en la fiesta (en Madrid, donde se celebró el evento, que se encuentra en la fase 2 de la desescalada, no se pueden concentrar más de quince personas) y que él solo fue a presentar su nuevo tema. Además, ha dicho que tras grabar el vídeo se fue, sabedor de que esa fiesta no se podía celebrar.

Otros famosos que se encontraban en la fiesta ilegal compartida por Omar Montes en las redes sociales, como Susana Molina o Julio 'el Feroz', también se han disculpado a través de Instagram, asegurando que están arrepentidos de lo ocurrido y que no volverá a pasar. Y es que la propia Ana Rosa Quintana ha recordado, tras la visión del vídeo, que ya llevamos «45.000 muertos por el coronavirus en España», tachando a los protagonistas de «idiotas».