Operan a Pablo Motos El presentador de 'El Hormiguero' anuncia en Instagram su intervención quirúrgica COMERCIO Domingo, 30 diciembre 2018, 19:52

«En diez minutos me operan. Mirad la pupila. Es como si fuera un gato. Allá voy!». Así informaba Pablo Motos a sus seguidores en Instagram de la inminente intervención a la se iba a someter este viernes. El presentador de 'El Hormiguero' no daba en principio más datos del tipo de operación que le iban a realizar. Tan solo mostraba una fotografía de su ojo con la pupila visiblemente dilatada, presumiblemente por el efecto de la anestesia. Poco después desvelaba: «Me van a poner una lente intraocular. La semana pasada me operaron del otro». Confirmaba también que el programa volverá a emitirse en Antena 3 tras las fiestas navideñas, el 7 de enero.

Las lentes intraoculares se implantan quirúrgicamente dentro del ojo con el fin de corregir o mejorar el enfoque afectado por una disfunción del cristalino. Se usan para tratar trastornos visuales como cataratas, astigmatismo, miopía, hipermetropía o presbicia.