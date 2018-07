«Mi planazo: desconexión y chanclas»

Más de doscientos aviones al año dan cuenta de por qué Oscar Mulero es un nombre relevante en el universo de la música electrónica, de por qué el techno que pincha engancha en Georgia y en Colombia, en los mejores clubes de Berlín y a la vera del Piles. Madrileño afincado en Gijón desde mayo de 2009, ya no lleva bien los calores mesetarios, no le importa la lluvia y le entusiasma el verde. En invierno y en verano.

-¿Un dj tendrá más trabajo en verano?

-En mi caso, más o menos igual. Lo que cambia es el formato. En verano más festival; en invierno más club.

-¿Usted tuvo su verano azul?

--Sí. Me llevaban a veranear a Torrevieja y San Juan... Eran tres meses de ligues y lágrima en septiembre.

-¿Hubo lágrimas por Chanquete?

-No soy de llorar con pelis. No fue tanto drama aquello.

-¿Sus veranos ya no son azules?

-Ahora los trabajo y los disfruto. Este año voy a hacer vacaciones largas en noviembre, compagino estudio con actuaciones de fin de semana, pero casi lo prefiero, porque cuando todo el mundo está de vuelta, me gusta viajar lejos y coger sol de otro sitio.

-Es que a usted le gusta viajar...

-Forma parte de mi trabajo, pero sí, no me importa meterme horas en un avión para disfrutar de algo especial.

-¿El viaje perfecto?

-De los que más he disfrutado, Japón. Es el contraste más grande de vida y cultura. He estado en otros sitios de Asia, pero los japoneses son especiales, hacen arte de cualquier cosa.

-¿Se puede hacer turismo y currar al mismo tiempo?

-No siempre. En Japón, si haces giras de un mes, aprovechas entre actuación y actuación para conocer un poco. Pero en Europa hay ciudades por las que llevo viajando años y no las conozco.

-Como por ejemplo...

-En España, Granada. Llevo yendo desde 1998 y no la conozco bien. Y en Europa, Dublín, San Petersburgo...

-¿Una ciudad para el techno?

-Berlín, tiene una oferta interesante a nivel musical: tanto de clubes como experimental.

-¿Y por aquí qué tal?

-Pues hay un contraste brutal. Los españoles cada vez tenemos más trabajos y hay más conexión con discográficas y clubes de fuera, pero el circuito es más reducido. Antes había mucho movimiento en el norte, pero ahora todo se reduce a Madrid y Barcelona.

-¿Qué pasó?

-No sé si cae más culpa del lado de los promotores o la clave está en el interés de la nueva generación en otro tipo de música, como el trap. El techno es súper popular dentro de la música electrónica, pero quizá la gente joven tiene más interés en otras músicas.

-¿Cómo engancharlos?

-Trabajo, constancia y programar cosas interesantes y novedosas. Cuesta. No es fácil.

-Es madrileño. ¿Pasa calor cuando vuelve a casa en verano?

-Mucho. Es una gozada poder dormir tapado todo el año. Estoy encantado viviendo aquí. No me planteo irme.

-¿Qué tiene el verano asturiano?

-Tiene lluvia y mal tiempo, pero los días que hace bueno, esos acantalidados, ese verde, ese agua, no tienen comparación con el Mediterráneo, que está más trillado.

-¿Secretos y mentiras de juventud?

-Arañar horas para llegar más tarde y coger el coche de mi padre, poner un cubo de basura, moverlo y volverlo a aparcar donde estaba.

-¿Añora tiempos pasados?

-A partir de los 38, 40, me empecé a sentir más cómodo conmigo mismo y andando por la vida. Por supuesto, a quién no le gustaría tener 20 años menos, pero que me quiten lo 'bailao'.

-¿Un lugar especial?

-Menorca. Es uno de mis sitios favoritos, me gusta ir incluso solo.

-Se le ve playero.

-Sí. Me paso todo el año metido en antros y búnkeres con poca luz, así que me fascina la playa. Me encanta ir a Verdicio, pegarme un baño y ver la puesta de sol en el chiringuito.

-¿Su planazo?

-Desconexión total y chanclas. No hace falta más

-¿Cañita o cacharro?

-Soy más de vino. Hay uno para cada momento.

-Trabaja de noche, ¿pero es diurno o nocturo?

-Diurno total: de acostarme a las once y levantarme a las siete. Tuve mis años vampiros, pero ahora la inspiración me llega de día.

-¿Cómo es la inspiración?

-Tiene fases. Trabajo mucho cuando estoy de viaje, llevo un pequeño equipo y luego lo desarrollo aquí en el estudio. El viaje es súper inspirador. Pero además son muchas horas muertas que se aprovechan. No es fácil encontrar el equilibrio entre composición y actuaciones

-¿Cuántos viajes hace al año?

-Si hay cincuenta fines de semana y son dos fechas, una media de cuatro o cinco aviones por semana...

-Tiene nuevo disco, 'Perfect Peace'.

-Sí. Salió en abril. Buscaba alejarme del concepto baile e ir hacia una idea más conceptual. Conté con fotografías de Javier Bejarano para la estética. Hizo un trabajo muy chulo en un cementerio y de ahí partió la idea y los visuales que presentamos en junio en el Sónar de Barcelona.

-¿Le veremos por aquí?

-Hay cosas aquí cerquita. En Gijón lo acabaré haciendo y si no, en Oviedo, en la noche blanca.

-¿Su futuro musical va por ahí?

-Me parece que el contexto álbum es el momento idóneo para abrir la mente musicalmente hablando. Lo audiovisual y toda esta idea de algo más onírico, introspectivo, de viaje, funciona bien sacándolo de los clubes y llevándolo a otros espacios. Ahora mismo el resto de material en que estoy trabajando está más enfocado al baile, pero mi idea es volver a hacer otro disco en un par de años. Para mí la motivación se alimenta de proyectos distintos que varíen lo que es solamente pinchar. Necesito inventarme.

-¿Cuál es la escena más potente?

-Diría que Europa. Los artistas americanos y la escena asiática viven de las actuaciones en Europa. En concreto para el techno, la más sólida es Alemania, Berlín sobre todo, pero en países del Este hay muchísimo, como en Georgia. Este año fui por primera vez a Beirut, Tel Aviv es increíble... Y Sudamérica me maravilla, de allí siempre vengo con la pila cargada.

-¿Y qué le falta?

-Un montón. El globo es enorme. Canadá es algo que no he hecho.