Vídeo: Pablo López y Laura Rubio posan juntos tras su segunda boda
El cantante y su esposa han celebrado una segunda ceremonia tras la íntima celebración de hace dos meses
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:34
Secciones
Servicios
Destacamos
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:34
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.