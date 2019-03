¿Sabes lo que cena Pablo Motos todos los días desde hace 13 años? El presentador de 'El Hormiguero' comparte su día a día en las redes sociales y esta semana ha revelado que el pollo y la cerveza forman parte de su dieta diaria EL COMERCIO Gijón Domingo, 17 marzo 2019, 10:06

El presentador de 'El Hormiguero' (Antena 3) Pablo Motos ha contado a sus seguidores en Instagram lo que cena todos y cada uno de los días desde hace trece años: pollo y una cerveza.

«Este es mi momento cena antes del programa. Son aproximadamente las 20.50 horas». Así comienza en un breve vídeo que ha compartido en sus redes sociales, en el que muestra un plato lleno de pollo que, como describe, «es sano y le da energía».

También enseña la pequeña nevera que tiene en su camerino, que está repleta de latas de cerveza y botellas de agua. «Esto no es solo para mí, viene la gente a coger también», cuenta con humor. «La cerveza me da un toque y es como si no estuviera trabajando», añade.