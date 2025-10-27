La palabra de Dani Alves: su nueva vida como predicador y «discípulo de Cristo» El exfutbolista, que fue absuelto de agresión sexual, se ha volcado en la religión tras salir de la cárcel

Parece el guion de una película o serie de una de las plataformas de moda: un expresidiario que busca redimirse, una segunda oportunidad, y la fe es su gran aliada. Pues bien, no es una película. Es la nueva vida de Dani Alves. Ha pasado de futbolista a predicador, tanto que se denomina a sí mismo «discípulo de Cristo» y no hay más que ver algunos vídeos para ver cómo 'su palabra' es escuchada por un montón de 'fieles'. Palabra de Alves.

¿Qué ha pasado desde que salió de la cárcel? Recordemos que en 2024 la Audiencia Provincial de Barcelona condenó al exfutbolista brasileño a un año y medio de cárcel por considerar acreditado que había agredido sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, y entró en prisión, pero un año después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la sentencia y absolvió a Alves, al considerar que existían «inconsistencias, vacíos y contradicciones».

Ahora Dani Alves se ha volcado en la religión y la iglesia Elim de Girona es testigo de ello. El domingo el exjugador del Barça apareció cantando y predicando la palabra ante un puñado de creyentes. De negro (y cinturón de Hermès), con la cabeza rapada y micro en mano.

«Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios», dijo alto y claro ante los congregados en el templo. Cada frase estaba cargada de simbolismo. «En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos».

Tanto se ha metido en el papel que en su descripción de Instagram se define —y en mayúsculas— como «discípulo de Cristo Jesús». No es raro ver que el exfutbolista comparte frases de la Biblia en sus redes y también se le puede ver tocando la guitarra cantando himnos cristianos en diversos idiomas.