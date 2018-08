Patricia Montero habla sobre la muerte de su madre: «La vida me dio una buena hostia» La madre de la actriz murió tras cinco años de lucha contra el cáncer EL COMERCIO Gijón Miércoles, 1 agosto 2018, 09:09

Patricia Montero visitaba el pasado fin de semana el plató de 'Viva la vida', el programa conducido por Toñi Moreno, para enfrentarse a una de las entrevistas más personalesque ha concedido en toda su trayectoria profesional. La actriz, que siempre se muestra de cara al público con una gran sonrisa, ha desvelado cómo vivió hace tan solo cuatro años el peor momento de su vida.

La colaboradora de televisión revelaba ante toda España los terribles momentos que vivió tras la muerte de su madre, quien no pudo superar un cáncer tras más de cinco años de lucha. «La vida me dio una buena hostia», comenzaba a explicar la actriz, que además admitía que el fallecimiento de su madre le afectó muchísimo.

Además, Patricia Montero ha explicado que el nacimiento de su hija Elisa en el año 2015 fue uno de los momentos que más echó de menos a su madre: «Aprendí a no preguntarme el porqué de las cosas, sino el para qué. He sido mamá y no sabes cómo la he echado en falta, te empiezan a salir todas esas cosas que haces igual que tu madre».

Finalmente, la actriz se dirigía a las cámaras para enviar un bonito y conmovedor mensaje a su padre. «Papá, que te quiero, que eres un luchador y me siento muy identificada contigo», concluía diciendo Patricia.