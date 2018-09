Patricia Pérez cuenta cómo frenó su alopecia La presentadora y nutricionista acaba de publicar su segundo libro en el que establece buenos hábitos alimenticios y ayuda a evitar problemas de salud EL COMERCIO Jueves, 27 septiembre 2018, 20:33

Patricia Pérez acaba de publicar su segundo libro ('Yo sí que como 2') sobre consejos de nutrición donde además la presentadora ha contado cómo evitó que se le cayera el pelo. En sus páginas habla sobre hábitos saludables y establece una relación entre marcarse un orden a la hora de comer y evitar problemas de salud como la alopecia.

Una galleta le cambió la vida. Así empezó su incursión en el mundo de la alimentación y la nutrición, cuando descubrió que era alérgica. «Me comí una galleta y caí en redonda al suelo. El alergólogo me dijo estoy viva de milagro y todo por un snack y una alergia que yo no sabía que tenía», cuenta Pérez.

Desde entonces se vio obligada a eliminar de su dieta todos los productos que contenían gluten, los lácteos, las nueces e incluso algunas frutas. «No estoy enferma, pero tengo que comer de una manera muy diferente», aclara.

Está tan metida en esta disciplina que incluso llega a ponerse ella misma de ejemplo para explicar cómo a raíz de organizar sus horarios de comida logró frenar la caída del cabello que sufría por estrés. Descubrió su primera calva un día en el coche con su marido y desde entonces, vivió una dura época en la que no se le paró de caer el pelo durante meses. Finalmente le diagnosticaron alopecia areata -una enfermedad que también padeció Carolina de Mónaco- y comenzó a tomar cortisona.

Consciente de que solamente el tratamiento no sería suficiente, comenzó a analizar su ritmo de vida y aunque asegura que en aquel momento sí era feliz, vivía una vorágine que tenía que afrontar. «Cuando nos ocurre algo como lo que me pasó a mí, no se puede dejar la responsabilidad a los médicos o solamente a la medicina de lo que te sucede sino que hay que acompañar los tratamientos que te ponen de manera integral, que abarque todos los aspectos de tu vida», señala la nutricionista.

Patricia es muy activa en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, publica algunos de los platos que conforman su dieta para que quienes lo deseen tomen nota. Estos son algunos ejemplos: