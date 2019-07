Paula Echevarría: «No me caso, señores» Paula Echevarría y Miguel Torres. :: ABC La actriz sale al paso de los rumores que fijaban su boda con Miguel Torres para 2020 E. C. Jueves, 18 julio 2019, 04:04

Paula Echevarría no se apea del candelero, bien sea por iniciativa propia, bien por acciones ajenas. La actriz candasina se mantiene siempre bajo los focos, en algunas ocasiones por su trabajo y en otras por sus periódicas apariciones en Instagram, red social en la que tiene más de 2,8 millones de seguidores, una espectacular audiencia que le reporta presencia pública y pingües dividendos. Su última aventura mediática no ha llegado por ninguna de estas vías, sino por la del papel cuché. La revista 'Lecturas' publica en exclusiva una información que fija para el próximo año la boda entre Paula Echevarría y su pareja, el futbolista Miguel Torres. La reacción de la candasina fue mucho menos dulce de lo que acostumbran a ser sus mensajes en Instagram. «No me quiero enfadar ni os quiero contestar mal. No me caso, señores, no me caso», espetó a la prensa según unas declaraciones que publica la revista '¡Hola!'.

La exclusiva de la primera de las revistas contaba con todos los elementos a favor para convertirse en la noticia de la semana: la pareja cumplió el pasado mes de abril su primer aniversario, él acaba de anunciar que cuelga las botas, a ella le va viento en popa en el trabajo y una fuente de su entorno habría dicho que ya estaba todo decidido para dar el paso. Eso sí, nada de detalles, lugares o fechas concretas para que la pareja disfrutase de su «boda soñada». «Vete a preguntarle al que se lo haya inventado. Pregúntale de mi parte que dónde y cuándo, ¿vale? No perdáis el tiempo, de verdad», replicó Paula Echevarría a los periodistas que esperaban confirmar con sus declaraciones la noticia.

De lo que no cabe duda es de que la relación de la pareja va como la seda. A pesar de la distancia que hasta ahora les separaba y de los múltiples viajes profesionales que ambos tienen que afrontar, Paula Echevarría y Miguel Torres han sabido poner de su parte para conseguir mantener una relación que, desde su entorno, ven navegar con buen rumbo.

Todo, después de la separación de la candasina del cantante David Bustamante. La que fuera una de las parejas más mediáticas del país puso fin a su relación de forma definitiva en marzo del pasado año, después de 12 años de matrimonio y con una hija, Daniela, en común. La buena acogida de la pequeña a Miguel Torres parece haber sido uno de los elementos que han contribuido a consolidar esta nueva relación que sigue llenando de felicidad a la actriz y al futbolista. Para la boda, según las palabras de la actriz candasina, aún habrá que esperar.