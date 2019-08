Las redes sociales vuelven a estallar contra Paula Echevarría por hacer publicidad a un producto Paula Echevarría posa con su colonia para Miguel Torres. / Instagram de Paula Echevarría La actriz candansina ha aprovechado sus vacaciones en Italia con Miguel Torres para hablar del perfume del que es imagen CARLA COALLA Jueves, 1 agosto 2019, 16:23

«Entrábamos en barco en Capri y al pasar 'le faraglioni' me dijeron» aquí se hizo el spot de la colonia Dolce & Gabbana «...así que como yo siempre llevo conmigo mi 'Paula Coral' dije» pues la mía no va a ser menos! «Y ojo a los fotones que me hizo mi amore con el móvil y mientras el barco se movía! Temblad Antonio, Bernie, Xavi... 'Paula Coral' está a la venta solo en mi web (link en bio) y en edición limitada! Y por si no lo sabías es mi favorita del mundo!», es el mensaje con el que Paula Echevarría ha hecho estallar a los usuarios de las redes sociales.

«¿Osas comparar tu Paola con Dolce???? Muy subidita no????», «creo que ganarías si fueses más natural, perderás seguidores si continúas así», «nunca hay que desaprovechar la oporunidad de hacer publi». Son algunos de los comentarios que han sacudido la fotografía compartida por Paula Echevarría en su perfil de Instagram y que ya han recibido la correspondiente defensa por parte de los incondicionales fans de la asturiana, que acusan a quienes la critican de «no tener vida».

La que no ha contestado, en este caso, es Paula Echevarría, a la que sí hemos visto responder a algunas de las críticas que los usuarios de las redes sociales verten sobre ella. Por ejemplo, cuando la cansansina colgó una foto dándole un beso en la boca a su hija, Daniela. La actriz no soportó los comentarios que sentenciaban que «besos en la boca a los niños, ¡no!» y respondió que «si mi hija y yo queremos, besos en la boca ¡sí!», dejando claro su punto de vista.