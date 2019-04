Pepe de Lucía, padre de Malú, habla sobre la relación de su hija con Albert Rivera Pepe de Lucía evita hablar de su hija y de Albert Rivera. / Divinity «Yo estoy bien. Los demás...No me hagáis esas preguntas, se lo suplico», pedía el músico CARLA COALLA Lunes, 1 abril 2019, 20:52

«Le doy mi palabra de honor, le juro por Dios, que no sé nada» ha dicho Pepe de Lucía, el padre de Malú, sobre la reciente compra de un chalet de más de un millón de euros por parte de su hija. De hecho, tras las especulaciones sobre la posible relación entre la cantante madrileña y el líder de 'Ciudadanos', Albert Rivera, se había hablado de que ambos estaban buscando una casa para irse a vivir juntos, aunque finalmente la compra la ha hecho la artista en soledad.

Pepe de Lucía también ha evitado hablar de Malú, sabedor de que las preguntas iban encaminadas hacia ella: «Yo estoy bien. Los demás...No me hagáis esas preguntas, se lo suplico. Nosotros nos ganamos la vida con vosotros y nosotros con vosotros.Pero depende de qué periodismo, hay un periodismo que es un periodismo natural, un periodismo sano, que es el que nos interesa a los artistas. No un periodismo que no tenga nada que ver con el periodismo convencional. A mí me gustan los periodistas que informan sobre cosas que me interesan, de cómo está el mundo, de cómo está la política», ha reivindicado, con respecto a la prensa del corazón. «Desde que el mundo es mundo se han comprado las revistas, pero yo pongo una connotación: la privacidad es la privacidad y yo soy una persona que me encanta la privacidad porque es de lo que vivo», ha reflexionando, haciendo alusión a todo lo que se está hablando sobre la relación no confirmada entre Malú y Albert Rivera.

«Si tú fueras, por ejemplo, artista o fueras músico, ¿a qué no te gustaría que mezclaran tu trabajo con tu vida privada si no fuera siempre y cuando se sustentara en tu trabajo y en lo que va a ser de ti?», continuaba el padre de Malú, lo que ha llevado a varios comentaristas a sacar conclusiones sobre que la artista ha podido hablar con sus padres para que no comenten nada sobre ella con los medios de comunicación, aunque Pepe de Lucía ha sentenciado que a él «no me prohibe nadie que no cuente cosas pero hay cosas en las que no puedo entrar».