La periodista Cristina Tárrega, víctima de su propio Photoshop Cristina Tárrega posa en plan sexy con su compañera Patricia Pardo en la imagen retocada que compartió en las redes sociales. IRENE B. CARRIL Sábado, 24 agosto 2019, 03:39

La periodista Cristina Tárrega intentó con todas sus fuerzas salir más favorecida en una foto junto a la presentadora Patricia Pardo. Sin embargo, no lo consiguió. Con su intento de retocar la imagen con Photoshop pudo eliminar esa parte de su anatomía que tanto le molestaba, pero sin conseguir que el resto de su cuerpo concordase con su retoque. La cadera de Tárrega no tenía ningún cuerpo al que sostener. Ante ello, las redes sociales se llenaron de comentarios en los que ironizaban sobre el mal uso de la herramienta de la periodista. Su amiga, en cambio, aseguraba que esa foto, que a los pocos minutos de publicarse fue eliminada, era fruto de unas pruebas para entender el funcionamiento de una aplicación que, como quedó en evidencia, no era muy buena. Cristina Tárrega no tuvo suficiente con esta foto. Por ello, al poco tiempo colgó otra en la que sus cejas eran las víctimas de sus experimentos.