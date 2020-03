En el ojo del huracán Las polémicas más sonadas de las 'influencers' del momento Paula Echevarría. / Instagram de Paula Echevarría Ya sea por temas de publicidad, por decisiones propias o por cuestiones familiares, lo cierto es que ninguna 'influencer' escapa del dedo acusador de las redes... CARLA COALLA Lunes, 2 marzo 2020, 11:22

1. Laura Escanes apuesta por la leche de fórmula para alimentar a su bebé. Apenas tardó unos meses en lanzarse a confesar que no estaba dando el pecho a Roma, pues aunque «la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida», cada bebé y cada familia «son un mundo» y esa era la decisión que habían tomado ellos. Sin embargo, sus explicaciones no fueron suficiente para los usuarios de las redes, que no perdieron la oportunidad de cargar contra ella.

2. Rocío Osorno lidia con el puesto de su marido como senador de VOX. En cuanto la noticia de que Coco Robatto era senador de VOX se hizo pública comenzó una campaña de acoso y derribo contra Rocío Osorno, que no solo tuvo que defenderse, sino que incluso provocó que su marido lanzase contundentes mensajes contra los que estaban acosando a su mujer. Embarazada de su segundo hijo, la 'influencer' confesó haberse sentido atacada y acosada por algo ajeno a su persona: el trabajo de su marido.

3. Isabel Jiménez se convierte en imagen de una conocida marca de productos alimentarios para bebés. Muchas son las críticas que ha recibido Isabel Jiménez desde que diese luz a su primer hijo, Hugo, por muchas de las decisiones que ha tomado. Las primeras fue ella misma la encargada de disiparlas al confirmar vía Instagram que había decidido compartir su baja con su marido. Aunque la verdadera polémica ha llegado al convertirse imagen de una marca de potitos con los que protagoniza numerosas instantáneas junto a su hijo en las redes sociales.

4. Aretha Fusté y Laura Escanes se ven inmiscuidas en el fraude de '21 buttons'. Poco ha durado el prometedor proyecto de '21 buttons', la 'startup' de moda que quiso dar un paso más y apostar por la creación de una caja mensual de productos apadrinados por algunas de las 'influencers' más aplaudidas del panorama nacional. Las cajas de enero han destapado el fraude provocado por el envío de copias mucho más baratas de los productos que Laura Escanes y Aretha Fusté, entre otras, habían prometido. La mujer de Risto Mejide ha enviado un comunicado desvinculándose del proyecto y anunciando que estudia emprender acciones legales.

5. Paula Echevarría saca al mercado su propia línea de ropa, 'Space Flamingo'. Muchos son los cambios que la actriz ha implementado en su vida desde que se separara de David Bustamante: nuevo novio, cambio de casa, corte de pelo, despedida del blog de moda y su propia marca de ropa. Después de llegar a las manos de numerosos rostros conocidos del panorama nacional, además de hacerse visibles gracias a la propia Paula Echevarría, 'Space Flamingo' se abría al público. Pero las críticas no se han hecho esperar, y la candansina se ha visto enfrascada en una polémica que la lleva salpicando desde hace mucho tiempo: el plagio. Sus 'looks' muchas veces han despertado recelo y, ahora, dicen que los diseños se parecen demasiado a otros. ¿Qué hay de cierto? El elevado precio de las prendas, por otro lado, también ha sido objeto de críticas.

6. María José Suárez visita el carnaval de Río de Janeiro. La exMiss España es famosa por responder a sus 'haters' con una inconfundible nota de humor y esta ocasión no ha sido la excepción. María José Suárez compartía una imagen en Instagram haciendo partícipes a sus seguidores de su próximo destino y los comentarios no tardaban en llegar. «¿Para qué te vas tan lejos si el Carnaval de Canarias es genial?». «Ya he estado en ese y en otros, por eso este año vamos a conocer el de Río de Janeiro», respondía ella sin cortarse un pelo.

7. Dulceida no acierta con sus últimos looks. «¿En serio la gente la sigue para copiar sus 'looks'?» se preguntan. Es una de las 'influencers' mejor pagadas y más valoradas del panorama nacional, pero sus últimos estilismos están dejando a más de uno con la boca abierta (y no en el buen seguido).

8. Helen Lindes publicita un robot aspirador. Las imágenes publicadas por la modelo y exMiss España en su perfil de Instagram, promocionando un robot aspirador autónomo, se han convertido en diana de las críticas de varios usuarios de las redes sociales que la acusan, entre otras cosas, de tener gente que hace sus labores del hogar. «Dudo mucho que hayas aspirado la casa muchas veces», «seguro que tienes a alguien que hace las tareas por ti y que no necesitas el aspirador», son algunos de los comentarios que han vertido sobre la mujer de Rudy Fernández.

9. Cristina Pedroche, estrella del carnaval. Un año más, los estilismos de las Campanadas de Cristina Pedroche han sido de los más imitados en carnaval. De hecho, la propia presentadora publicó una imagen en Instagram en la que transmitía la ilusión que le hacía calar tan profundamente en el público. Eso sí, no se libra del aluvión de críticas que le cae cada 31 de diciembre. ¿Repetirá en 2020?

10. Patry Montero y la lactancia materna. Si hay una 'influencer' que ha dado visibilidad a la lactancia materna es Patry Montero, que además es una aférrima defensora de la llamada 'crianza con apego'. Tanto ella como su pareja, el también actor Álex Ádrover, apuestan por la lactancia materna, el porteo y el 'BLW' como forma de iniciación a la alimentación complementaria de los bebés. Por este motivo, Patry tuvo que escuchar algunas críticas, contra lo que inició una campaña vía Instagram para apoyar la lactancia materna.