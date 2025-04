El polémico retoque estético de Gema López

EL COMERCIO Gijón Lunes, 16 de diciembre 2019, 20:59 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

Gema López se une a uno de los tratamientos de moda para mejorar el aspecto de su rostro. La colaboradora de 'Sálvame' publicaba recientemente un post en Instagram en el que confesaba el último retoque que se ha realizado: «Yo también me he animado a probar el Efecto Contouring en mis @clinicasdiegodeleon. Pómulos marcados y rostro más estilizado e iluminado. Estoy encantada y como me habéis escrito mucho para preguntarme cuando me veis en la tele, os lo he dejado todo en mi story», escribe. El tratamiento tiene un coste de 1570 euros.

Junto al texto, López publicaba varias instantáneas en las que muestra el resultado de la intervención, sobre la que se especifican más detalles en la página web del centro estético: «El contouring es una técnica para definir y realzar la estructura facial. El relleno de Ellansé es un innovador relleno facial que, además de dar un efecto de lifting sin cirugía, estimula la regeneración de colágeno de forma inmediata y el Ácido Hialurónico es una sustancia natural que ayuda a rejuvenecer y mejorar el aspecto visual de nuestra piel».

Sus seguidores no han tardado, como ya es habitual, en comentar la publicación. Muchos de ellos han alabado su belleza, pero también ha recibido numerosos mensajes críticos con los retoques estéticos: «Y la propaganda que hace, le supone dinero. Para luego quedar rarísimas de cara», «Vivir sin estar a gusto con el físico que se tiene me parece un problema psicológico grande, creo que lo mas importante es la salud» o «Vas acabar peor que la Patiño con tanto arreglo, lo que hace la envidia», son solo algunos de ellos.