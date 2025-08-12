El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los príncipes Guillermo y Kate. R. C.

Los príncipes Guillermo y Kate, los más valorados de la familia real británica

Harry y Meghan, a la cola de la valoración, han renovado su acuerdo con Netflix

Joaquina Dueñas

Martes, 12 de agosto 2025, 12:01

Un año más se ha realizado la encuesta de popularidad de los diferentes miembros de la familia real británica y, si en los últimos años había sido Kate quien había ocupado la primera posición, en esta ocasión ha sido su marido, el príncipe Guillermo, quien ha subido a lo más alto. Con un 75 % de aceptación, el heredero es el miembro de la familia mejor valorado, seguido inmediatamente después por su esposa, la duquesa de Cambridge. Con un 69 %, el pódium lo completa la princesa Ana, que año tras año es reconocida también por su entrega como la más trabajadora.

El resto de los miembros oscilan entre el 40 y el 50 % de valoración positiva, incluida la reina Camilla, que provoca división de opiniones, con el 45 % a favor y el 43 % en contra. Eso sí, quien más rechazo produce, con el 89 % de opiniones negativas, es el príncipe Andrés. Tampoco gozan de gran popularidad los duques de Sussex, cuyas valoraciones «totalmente negativa» ascienden al 68 % para ella y al 61 % para él. La falta de aceptación en Reino Unido de la pareja no ha impedido que Harry y Meghan hayan renovado su acuerdo de colaboración con Netflix.

«Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever. Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan codo con codo con nosotros y con el equipo de Producciones Archewell para crear contenido comprometido de todos los géneros, que resuena de forma global y celebra nuestra visión compartida», ha publicado la actriz en sus redes sociales.

