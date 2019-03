Quique San Francisco: «Me fui de casa antes de que me la quitaran» El actor se ha sincerado sobre su difícil momento personal después de haber sido engañado por varios agentes EL COMERCIO Gijón Martes, 12 marzo 2019, 10:54

Enrique San Francisco no está pasando por su mejor momento. El actor y humorista, de 64 años, ha confesado que ha perdido su casa por culpa de sus problemas económicos. Quique acudió al plató del programa «Sábado deluxe».

Confesó que lleva viviendo más de año y medio en una habitación de hotel a las afueras de Madrid. «Me fui para dos semanas pero empecé a cogerle el gusto a estar fuera de Madrid, que es una pena decirlo, fíjate a lo que hemos llegado, pero para mí se ha convertido en una ciudad muy incómoda», explicaba.

El intérprete de películas como 'Orquesta Club Virginia' o 'Amanece que no es poco' explicó también que le queda poco viviendo en el hotel, pues en breve se trasladará a un piso de alquiler. «Sale más barato un piso que un hotel, y yo no soy Kiko Matamoros, necesito ahorrar para una cerveza».

Explicó que tuvo que dejar su casa por sus problemas económicos: «Me fui yo antes de que me la quitaran. Fui más rápido, porque esas cosas se ven venir». Culpó de parte de sus problemas a «varios agentes» que lo habían engañado a lo largo de toda su carrera, aunque no quiso señalar a nadie. «Alguno muy conocido, por lo que no voy a decir el nombre».

También habló de su fama de conquistador. «Tengo fama de golfo, pero no es para tanto», confesaba. Aunque en estos momentos ya no le gusta salir tanto: «Me aburre muchísimo salir. Con lo de las fotos y todo eso es horrible. Estoy muy satisfecho. Llega un momento en el que no te apetece. Eso es el aviso de tu vejez… pero yo creo que es por el cansancio. Lo difícil de ser mediático son estas cosas».