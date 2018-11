Rafa Mora confiesa haber intimado con una influyente política: «Me dejé llevar» El colaborador de 'Sálvame' alardeó además de haber estado con 3.000 mujeres EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 noviembre 2018, 11:17

Las salidas de tono de Rafa Mora se han convertido en algo habitual desde que es colaborador de 'Sálvame'. El extronista ha hecho de la polémica su mejor arma para mantener la silla en el plató de Telecinco. Sin embargo, sus compañeros de programa no están del todo de acuerdo con las técnicas del colaborador. Desde que es «cobarde», «mentiroso», «machista» o «dispuesto a todo por conservar la silla». Estos son algunos de los calificativos que le han dedicado sus compañeros de programa.

Unos calificativos que parecen no importarle demasiado pues esta semana ha concedido una entrevista a la revista Qué me dices de la mano de su amigo y compañero Kiko Hernández. En ella, el extronista se ha sincerado sobre el dinero que gana, sus estudios y su éxito con las mujeres. «Soy rico, la verdad. Soy millonario pero también he fundido». Desde que abandonó el plató de 'Mujeres Hombres y Viceversa' Rafa Mora asegura que tiene mucho éxito con las mujeres: «Si te digo de verdad, a partir de 2.000 perdí un poco la noción. Mis amigos dicen que son unas 5.000, pero yo creo que no serán más de 3.000 mujeres», afirma en relación al número de chicas con las que ha mantenido relaciones sexuales. «Queda mal decirlo, pero yo he llegado a tener relaciones con siete mujeres la misma noche», añade.

Hubo una confesión en particular que llamó la atención de Kiko Hernández y es que Rafa Mora aseguró al colaborador que había intimado con una influyente política madrileña: «Yo tengo 35 años y ella 50. Es influyente en la Comunidad de Madrid». El valenciano también ofreció datos de las veces que estuvieron juntos: «Quedamos en siete u ocho ocasiones, cuando ella me llamaba. No es que yo estuviese a su disposición, pero me dejé llevar».

Una vida de gloria para un hombre que tan solo tiene el título de graduado escolar: «Lo típico, que eres un chavalillo y estudias sólo hasta los catorce», explica asegurando que tiene pensado retomar sus estudios: «No voy a tirar la toalla. Así ninguno de los que está ahí me podrá recriminar que no tengo estudios y que no soy válido».