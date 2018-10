¿Te acuerdas de la historia de amor entre Rafi Camino y Samantha Fox? «Rafi antes debía ser un 'sex symbol'. Yo no sé cómo ahora se descuida tanto y está tan solo», comentó Olvido Hormigos EL COMERCIO Gijón Martes, 23 octubre 2018, 13:08

El torero y exconcursante de 'Supervivientes' Rafi Camino fue el anfitrión de la última velada del programa 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition' con Olvido Hormigos, Raquel Revuelta, Olfo Bosé y Sofía Cristo como comensales.

Durante la cena, los comensales hablaron acerca de algo desconocido para gran parte de los televidentes: la olvidada relación amorosa que Rafi Camino mantuvo a principios de los noventa con la icónica cantante Samantha Fox. «No sé cómo hablarían, porque ella no tiene ni idea de español y Rafa, menos aún de inglés», opinó Sofía Cristo. El anfitrión no despejó su incógnita, pero recordó con una sonrisa su relación con la idolatradísima intérprete. «Del pasado no se puede renegar, sobre todo si ha sido bonito. Y lo fue», explicó.

El torero enseñó a sus comensales una foto firmada por la diva. «Tenía más, pero una chica con la que estuve las rompió», lamentó. «Y ella también tiene una mía», dijo orgulloso. «Rafi antes debía ser un 'sex symbol'. Yo no sé cómo ahora se descuida tanto y está tan solo», comentó Olvido Hormigos.