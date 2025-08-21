El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
Raúl Prieto y Joaquín Torres. EP

Raúl Prieto, muy ilusionado con un doctor en medicina estética tras romper con Joaquín Torres

El director de programas de televisión y el anestesista han pasado juntos unos días en Formentera

María Moreno

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:32

Raúl Prieto parece seguir la máxima de que un clavo quita otro clavo. Al director de programas de televisión se le ha fotografiado junto al que parece ser su nueva ilusión durante unos días de descanso en Formentera, unas imágenes tomadas en el mes de julio que salen a la luz a la par que la noticia de la separación de su aún marido, Joaquín Torres.

Prieto ha viajado hasta la paradisíaca isla balear con un grupo de amigos, entre los que se encuentra un doctor en medicina estética con el que no esconde una gran complicidad. Es el portal Look quien publica estas fotografías, después de que Joaquín Torres confirmara el cese de la convivencia por decisión de Raúl.

Vanitatis ha desvelado que el amigo especial de Raúl Prieto, llamado Juan Carlos, es anestesista y especialista en medicina estética, profesión que desempeña en su propia clínica en Barcelona, donde está muy solicitado. Ambos se conocieron a través de amigos en común y se han dejado ver en la isla balear cogidos de la mano.

Y mientras Prieto guarda silencio, Torres, como siempre ha hecho, no ha tenido problemas en responder a la prensa sobre lo ocurrido. «Él dejó la relación hace poco más de tres meses», aseguró hace un par de días a El Español, al que confesó que «ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien», porque «que te deje tu pareja, a la que has querido tanto, no es nada fácil».

Respecto a una posible reconciliación, ya que no es la primera vez que se darían una segunda oportunidad tras su mediática boda en 2023, se mostró reacio y, por lo que se puede adivinar por las imágenes de Prieto, el director tampoco se lo plantea en estos momentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  6. 6

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  7. 7

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad
  10. 10 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Raúl Prieto, muy ilusionado con un doctor en medicina estética tras romper con Joaquín Torres

Raúl Prieto, muy ilusionado con un doctor en medicina estética tras romper con Joaquín Torres