El recuerdo de Pablo Alborán de su concierto en Gijón

Pablo Alborán se ha ido con buen sabor de Asturias. El cantante malagueño fue arropado por 7.500 fans en su concierto en Gijón, dentro del festival 'Gijón Life' donde dio el cien por cien de su esencia. «Buenas noches, familia. Al fin estoy aquí. Qué tierra más maravillosa. No me quiero ir», dijo el cantante a las miles de personas que no dejaron de cantar y bailar sus letras durante más de hora y media.

Tras su actuación épica el cantante ha querido dar las gracias de varias formas. Alborán dedicó unas palabras a sus seguidores gijoneses en Instagram y también compartió la portada de EL COMERCIO en la que su inigualable concierto tuvo un papel destacado. Junto a la imagen el siguiente mensaje: «Gracias Gijón» y un corazón dibujado por él mismo. No sabemos cuándo será la fecha elegida por el cantante para volver a la tierrina, pero lo que está asegurado es que será recibido con los brazos abiertos siempre que venga.