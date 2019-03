Las redes arden con la foto Jon Kortajarena mostrando el trasero «Vaya dos molletes de Antequera, a mí me cocinan así y me como hasta los muebles», ha sido una de las reacciones por parte de los seguidores del actor EL COMERCIO Gijón Martes, 26 marzo 2019, 00:20

Con el culo al aire. Así sale Jon Kortajarena en Instagram. La impactante imagen, que no ha pasado en absoluto desapercibida, ya ha revolucionado las redes. El modelo y actor sale en la imagen cocinando, algo que tendrá que poner en práctica dada su participación en la nueva edición de Masterchef.

Esta imagen ha provocado todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores: «Ese culazo es tuyo?», «Vaya dos molletes de Antequera, a mí me cocinan así y me como hasta los muebles... Y si encima está haciendo croquetas me muero», «Patrimonio de la humanidad» o «Que no me entere yo… de que ese perrito pasa hambre» han sido algunas de las reacciones.