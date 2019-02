Las redes, contra Terelu Campos: «La vida te da una segunda oportunidad y tú la pasas fumando» La hija de María Teresa Campos ha recibido numerosas críticas en Twitter tras salir a la luz unas imágenes en las que se ve a la televisiva fumando EL COMERCIO Gijón Viernes, 22 febrero 2019, 19:05

Terelu Campos se encuentra en el ojo del huracán. La hija menor de María Teresa Campos ha recibido numerosas críticas en Twitter tras salir a la luz una imágenes en las que se ve a la televisiva fumando.

«La vida te da una segunda oportunidad y tú la pasas fumando» o «Una enferma de cáncer no puede tomar alcohol ni fumar y la Campos empina el codo cada noche por todo Madrid, no merece ningún respeto», son algunos de los comentarios que se han podido leer en las redes sociales.

Hace unos días días Terelu y su hermana Carmen -acompañadas por el marido de esta, José Carlos Bernal- salieron a cenar al Restaurante Coque de Madrid, reconocido con dos estrellas Michelín. La pequeña de las hermanas publicó una imagen a las puertas del local. «Después de conocer el infierno hace ya un par de meses por fin he conocido el cielo», escribía bajo la imagen.

Todo parecía normal, sin embargo la web 'Look' publicó una imagen que sembró la ira en las redes sociales. Y es que Terelu estaba fumando dentro del local. Tras la polémica, la web 'Cotilleo' se ha puesto en contacto con el local, quienes han asegurado que «en la coctelería se puede fumar y estar ahí mientras se toman unas copas. Es el único sitio y está separado del comedor, que está en otra planta», sin embargo la misma web descubría que la colaboradora en ese momento no se encontraba en la coctelería si no en el hall del restaurante. Un motivo más para aumentar el enfado entre los usuarios.